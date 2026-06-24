Cerca de 20 vainillas en el lugar: hombre muere baleado en plena vía pública de La Florida

Un hombre adulto de nacionalidad chilena murió la noche de este martes luego de ser atacado a disparos por desconocidos en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 21 horas en la calle Apolo XI a la altura del pasaje Vostok, de la referida comuna, cuando la víctima se encontraba, aparentemente, al interior de un vehículo.

Según las imágenes de cámaras de seguridad, un vehículo tipo sedan pasó por el sector y disparó en múltiples oportunidades contra la víctima, identificada con las iniciales J.F.A.C,, la que quedó tendida en la vía pública.

Sin embargo, se investiga si momentos previos al ataque, el hombre, de aproximadamente 30 años, se encontraba el interior de un vehículo junto a otros sujetos, quienes luego de los disparos huyeron en dirección desconocida, dejando al hombre malherido en el lugar.

Cabe señalar que la víctima registraba domicilio a unos 700 metros del sitio del suceso.

Con todo, la inspección preliminar del cuerpo dio cuenta que recibió al menos un impacto balístico en el tórax. En el lugar se recogieron alrededor de 20 vainillas de balas.

De acuerdo con información a la que accedió La Tercera un familiar de la víctima relató que era consumidor de drogas y que había concurrido hasta el lugar para concretar la venta de un vehículo robado.

Debido a lo anterior, el personal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se trasladó hasta el sitio del suceso para coordinar las primeras acciones investigativas, las que serán realizadas por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

El comisario Jorge Cádiz, de la BH Metropolitana, señaló que concurrieron por encargo de la Fiscalía ECOH y que en el lugar se encontró “a una víctima de sexo masculino, la que posee diversos impactos por proyectil balístico, además de notar diversas heridas que se observan, de carácter hematológica”.

La causa de muerte, en primera instancia, sería es un traumatismo toráxico por proyectil balístico.

“Se realiza un levantamiento de evidencia balística, como evidencia hematológica y registros audiovisuales que permitan establecer la dinámica y la cantidad de personas que participaron en el hecho”, agregó Cádiz.