SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 24 de junio: toda la red está disponible

    Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.

    Por 
    Equipo Breaking News
    METRO DE SANTIAGO

    La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

    El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

    Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábado, domingos y festivo, es de $815.

    Acá podrás revisar el estado de sus operaciones:

    La red comienza sus operaciones sin novedades

    “Toda la red está disponible”, señala Metro en su cuenta de X.

    Más sobre:MetroLíneas de MetroTransportesTransporte público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a cuarto implicado en encerrona donde perdió la vida un niño de 12 años en San Bernardo: es un adolescente de 17 años

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    Kidd Voodoo es incluido en la lista de Rolling Stone entre los mejores discos del semestre

    Dolores Fonzi: “Las plataformas se convirtieron en la única manera de lograr grandes financiamientos en Argentina”

    Lo más leído

    1.
    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    2.
    Temblor hoy, martes 23 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 23 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Rating del lunes 22 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 24 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este miércoles 24 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 24 de junio: toda la red está disponible

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Detienen a cuarto implicado en encerrona donde perdió la vida un niño de 12 años en San Bernardo: es un adolescente de 17 años
    Chile

    Detienen a cuarto implicado en encerrona donde perdió la vida un niño de 12 años en San Bernardo: es un adolescente de 17 años

    Temblor hoy, miércoles 24 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este miércoles 24 de junio: toda la red está disponible

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas
    Negocios

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas

    Quiroz insiste en “error de cálculo” en cifras de deuda de gobierno de Boric, pese a que CFA descartó inconsistencias

    US$6.200 millones de deuda adicional: la disyuntiva de Hacienda entre presionar las tasas locales o exponer más al país a monedas extranjeras

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    Colombia despierta a tiempo de su despilfarro y vence a RD Congo para avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo
    El Deportivo

    Colombia despierta a tiempo de su despilfarro y vence a RD Congo para avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo

    La particular confesión de Luka Modric tras el triunfo de Croacia: “Siento que estábamos jugando acalambrados”

    A la UC le basta con un tiempo para derrotar a Everton y liderar en la fase de grupos de la Copa Chile

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Kidd Voodoo es incluido en la lista de Rolling Stone entre los mejores discos del semestre
    Cultura y entretención

    Kidd Voodoo es incluido en la lista de Rolling Stone entre los mejores discos del semestre

    Dolores Fonzi: “Las plataformas se convirtieron en la única manera de lograr grandes financiamientos en Argentina”

    Jaime Guzmán y el Festival de Viña: la historia del “hincha entusiasta” que defendió al Monstruo

    Irán describe el acuerdo preliminar como una “declaración de la derrota” de Estados Unidos
    Mundo

    Irán describe el acuerdo preliminar como una “declaración de la derrota” de Estados Unidos

    Estados Unidos asegura que el primer ensayo con el sistema antimisiles ‘Cúpula Dorada’ fue “un rotundo éxito”

    Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé
    Paula

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé

    Las barreras emocionales y sociales detrás del uso del condón

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”