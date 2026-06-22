Decisión unánime: Colegio de Abogados expulsa a Luis Hermosilla tras investigación ética en su contra por Caso Audio

En decisión unánime, el pasado 4 de junio el tribunal ético del Colegio de Abogados decidió sancionar al abogado Luis Hermosilla tras la revelación de su participación en el Caso Audio. Así lo dio a conocer el gremio en un comunicado público.

“Con fecha 10 de abril de 2024 y 27 de enero de 2025, de oficio por instrucción del presidente de la época, se iniciaron investigaciones disciplinarias a propósito de hechos públicos y notorios que podían ser sancionados por el Código de Ética Profesional del Colegio de la Orden, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6° del Reglamento Disciplinario, todo ello en contra del abogado colegiado Sr. Luis Edgardo Hermosilla Osorio" se lee en el inicio del comunicado.

El gremio que preside Ramiro Mendoza añadió lo siguiente: “En mérito del análisis de los hechos y de las investigaciones efectuadas, con fecha 4 de junio de 2026, el Tribunal Ético dictó sentencia, resolviendo unánimemente sancionar al profesional antes señalado con la medida de expulsión del Colegio, conforme a los artículos 7° y 10° de los Estatutos".

Pese a la sanción, Hermosilla impugnó esta decisión gremial ante los tribunales de justicia: “El día 17 de junio 2026 y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28° del reglamento Disciplinario y, conforme a lo establecido en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política, la parte reclamada ha presentado recurso de Apelación, respecto de la citada sentencia, el que deberá ser conocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago".

Al final del comunicado el gremio expresa que “reafirma su compromiso con la observancia de los principios éticos que rigen el ejercicio de la profesión y con el adecuado funcionamiento de sus mecanismos disciplinarios, en resguardo de la fe pública y de la dignidad de la abogacía”.

La sanción se había mantenido bajo reserva y recién se hizo conocida al interior del consejo del gremio hace algunos días. Por eso algunos consejeros pidieron comunicar la decisión. El gremio esperó a que el afectado hiciera uso de la posibilidad de llevar el asunto en sede jurisdiccional para hacerlo público. Ahora la decisión quedará en manos del tribunal de alzada capitalino.