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    “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo”: ministra Arzola ante fallo del TC por Escuelas Protegidas

    El Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento presentado por la oposición contra algunas disposiciones de la iniciativa.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Valparaiso, 11 de mayo 2026 La ministra de Educacion Maria Paz Arzola durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo que su objetivo “sigue siendo el mismo”, luego del fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto de Escuelas Protegidas, donde se acogió parcialmente el requerimiento presentado contra algunas disposiciones de la iniciativa.

    En conversación con Radio Infinita, la secretaria de Estado señaló que el gobierno esperará conocer los fundamentos del fallo del TC para determinar las acciones a tomar y para definir los próximos pasos.

    “Lo primero es que nosotros somos respetuosos, evidentemente, de la institucionalidad, respetamos, por supuesto, la decisión que tome el tribunal, y nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que es avanzar en la protección, en la seguridad de las escuelas”, expresó la titular de Educación.

    “Por lo tanto, vamos a estar atentos a cuando salga el fundamento de la sentencia, de tal manera de ver cómo proceder, si es que hay otra manera, si hay alguna acción adicional que podamos tomar, y la verdad es que estamos en espera de eso”, añadió Arzola.

    Asimismo, indicó que las acciones a tomar dependerán de los fundamentos que entregue el Tribunal Constitucional respecto a la iniciativa. “La ley en el fondo tiene bastantes disposiciones, tiene distintas herramientas, que lo que buscan es enfrentar los problemas de inseguridad”, explicó.

    “Dar más facultad a los docentes; otra disposición de esta ley tiene que ver con incorporar más filtros a las denuncias por convivencia que se realizan a la superintendencia, que hoy día representan una sobrecarga significativa sobre los equipos escolares”, detalló la ministra.

    “Por lo tanto, ahí también vemos que son avances que ya tenemos como asegurados, en el fondo, que no se fueron al TC, y por lo tanto, si lo puedo decir de alguna manera, de todas maneras, estamos más adelante de lo que estábamos antes de esta ley, ya, y aquellas materias que se han objetado, vamos a ver cómo avanzar una vez que estén los fundamentos”, sentenció.

    Más sobre:María Paz ArzolaEscuelas ProtegidasTribunal ConstitucionalTC

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