Detienen a sujeto por cohecho en Pudahuel: ofreció $10 mil a Carabineros para evitar procedimiento
El sujeto, de nacionalidad venezolana, no contaba con la documentación del vehículo ni licencia de conducir.
Un sujeto fue detenido por cohecho en la comuna de Pudahuel tras ofrecer $10 mil a personal de Carabineros para evitar un procedimiento.
Los hechos se registraron cerca de las 3:20 de la madrugada, cuando personal de la 55ª Comisaría “Suboficial Cristian Vera Contreras” se encontraba realizando patrullajes preventivos en la intersección de calle las Alondras con Av. Teniente Cruz.
En la ocasión, es que los funcionarios controlaron un vehículo conducido por un hombre de 46 años, de nacionalidad venezolana, al cual no contaba con la documentación del vehículo, ni con licencia de conducir.
Según detalló el teniente Iván Vega, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Occidente “cuando es advertido por el personal del procedimiento a realizar, consistente en dejarlo citado al juez policial local y retirar el vehículo de circulación. Este ofrece al personal policial la suma de 10 mil pesos”.
Ante esto es que el sujeto, que se encontraba en situación migratoria irregular, fue detenido por el delito de cohecho, a la vez que se procedió a la incautación del dinero ofrecido.
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