Seguridad oficia a municipios por programa en el que participaba uno de los detenidos por encerrona mortal en San Bernardo

A cuatro asciende el número de detenidos por la muerte de un niño de 12 años, quien, junto a su familia, fue víctima de una encerrona la madrugada del martes en San Bernardo.

Del total de detenidos, dos son menores de edad y quienes contaban con antecedentes penales previos por participar en una serie de delitos. Uno de ellos, A.R.C.G de 17 años años, a raíz de dichos antecedentes, había sido derivado en dos ocasiones a un programa que busca, precisamente, evitar la reincidencia juvenil.

Se trata del “Programa de Seguridad Integrada para Niños, Niñas y Adolescentes 24 Horas”, el que es operado por los municipios del país, a través de un convenio con Carabineros, y que busca constituir una red de apoyo para las familias de los menores involucrados en delitos con el fin de aplicar prevención y protección para evitar una reincidencia.

A raíz del caso ocurrido en San Bernardo, la noche de este miércoles y tras la detención de los involucrados, el Ministerio de Seguridad, encabezado por el ministro Martín Arrau, ofició a 307 municipios que operan el programa con el fin de conocer el funcionamiento de este .

En el escrito, enviado por la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, el ministerio pide a los municipios informar sobre la operación del programa durante los últimos 12 meses. En particular, solicita entregar información respecto a la “descripción del proceso de análisis de datos entregados por Carabineros y los criterios para derivar a los menores a las instituciones locales idóneas”, los “tipos de intervenciones realizadas para abordar la realidad sociofamiliar de los afectados y brindarles orientación” y los “mecanismos de control y evaluación de las intervenciones sociales ejecutadas con cada menor”.

Junto con eso, agrega el oficio, “se requiere conocer si la gestión de este programa se ha articulado con el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), buscando potenciar la coordinación estratégica y el flujo de información con Carabineros de Chile”.

Según argumenta el escrito de Giannini, “la consolidación de esta acción coordinada y el intercambio fluido de información resultan vitales para que el Sistema de Seguridad Pública cumpla su mandato de protección integral. Al alinear la gestión municipal del Plan 24 Horas con la supervisión estratégica de este ministerio y las herramientas del STOP, garantizamos que la información policial se traduzca en intervenciones sociales oportunas y efectivas”.

“Este esfuerzo conjunto no solo busca mitigar los riesgos delictuales inmediatos, sino establecer una red de apoyo robusta que oriente a las familias y asegure el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en nuestras comunidades”, concluye.