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    “Es necesaria para estos tiempos”: El Buzón de las Impuras se convertirá en una serie

    La exitosa novela de Francisco Solar publicada en 2024 inspirará un proyecto cuya ambición es conquistar el streaming. En conversación con Culto, la productora Alejandra García y la directora Marialy Rivas la describen como “un melodrama intenso que mezcla drama, romance, catástrofe y misterio” y comparten los primeros detalles de la ficción alrededor de las víctimas del incendio del 8 de diciembre de 1863.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia

    La productora Alejandra García leyó las casi 600 páginas de El Buzón de las Impuras y rápidamente imaginó que la novela de ficción histórica de Francisca Solar podía inspirar una adaptación audiovisual. Bajo esa convicción, realizó las gestiones necesarias para adquirir los derechos y se encontró con que estaban disponibles.

    En paralelo, la directora Marialy Rivas también leyó un ejemplar y llegó exactamente a la misma conclusión. Ambas no tardaron en cruzar sus caminos y en unirse en un objetivo en común.

    Foto: © David Gómez @huasohipster

    Me devoré la novela en un par de días, como no me pasaba desde hacía años con un libro. No me podía ir a dormir de lo conectada que estaba con los personajes; fue un carrusel de emociones muy intenso”, señala la realizadora de Joven y alocada (2012). “Para suerte mía, cuando quise averiguar sobre los derechos, Alejandra, a quien admiro, estaba en conversaciones con la escritora y se entusiasmó con la idea de trabajar juntas”.

    Esa colaboración ha sido fructífera: actualmente ambas trabajan en un proyecto de serie sobre El Buzón de las Impuras, la exitosa ficción documental que Solar creó alrededor del 8 de diciembre de 1863, donde un incendio en la Iglesia de la Compañía de Jesús terminó con la vida de más de 2 mil mujeres. Un episodio poco conocido de nuestra historia que, tras el fenómeno de ventas originado en 2024, ha adquiriro una inusitada relevancia.

    En conversación con Culto, García y Rivas describen la producción como “un melodrama intenso que mezcla drama, romance, catástrofe y misterio”.

    “Francisca Solar creó una historia que tiene todos los ingredientes para transformarse en una gran producción audiovisual: personajes fuertes que deambulan entre el amor, la pasión, el desamor, la lucha por los ideales, en medio de un contexto social y político álgido tanto en Chile como en el exterior. Es una tragedia que cruza las vidas de todos los personajes y genera, como consecuencia, la secularización del Estado, la emancipación femenina en Chile, entre otros”, indica García,

    Ella misma agrega: “El objetivo con este proyecto es hacer una serie que conecte con la audiencia a través de una mirada profunda de los hechos históricos chilenos”.

    Por su parte, Rivas explica: “Hay varios temas que se entrelazan en esta historia. Primero, la tragedia que involucró a miles de mujeres chilenas y sus familias. El Buzón es una especie de Titanic, con un amor imposible en el centro, ribetes religiosos y una protagonista, Fátima, que representa el carácter reservado, luchador y brillante de las mujeres chilenas. Y por sobre todo, lo que la camaradería entre mujeres es capaz de lograr, cuando nos unimos y luchamos juntas contra la opresión”.

    Fátima Aguirre Vanderbilt es la joven de la aristocracia chilena que –en la novela– se ve involucrada en la disputa por el buzón encontrado tras el siniestro. El mismo que atrajo el interés del sacerdote Joaquín Larraín Gandarillas y el intendente de Santiago, Francisco Bascuñán Guerrero, y cuyo contenido sólo fue conocido por este último.

    Junto a Marialy Rivas, quien viene de trabajar en el extranjero en las series Perry Mason y Cromañón, el proyecto tiene involucrados al guionista italiano Maurizio Braucci y a la guionista colombiana María Camila Arias, En tanto, la producción ejecutiva recae en Javiera Palma.

    La apuesta por el formato seriado

    El Buzón de las Impuras es el primer proyecto de serie anunciado de Ronda Cine, la productora chilena detrás de El deshielo, de Manuela Martelli, y de las próximas películas de Marcela Said, Felipe Gálvez y Andrés Wood. ¿Por qué, entonces, no realizar una película basada en el libro de Francisca Solar?

    “Si bien no estamos cerradas al formato definitivo, inicialmente la pensamos como una serie con la idea de poder abordar la historia desde todas las aristas que nos interesan con un desarollo y profundidad que permita a la audiencia dimensionar la época y el contexto histórico y que en cada capítulo encuentre una trama, un personaje, del cual engancharse y seguir en cada entrega”, apunta. Y añade: “La novela es extensa y abarca muchos personajes y universos. Nos interesa respetar a Francisca en ese sentido, potenciando desde el lenguaje audiovisual esta gran historia”.

    También se detienen en un segundo punto: “Hoy en día, gracias a las plataformas, este tipo de producciones son más viables y pueden tener un gran alcance multiterritorial y simultáneo generando mayor impacto en la audiencia”.

    Foto: Juan Pablo Ubilla

    Además de confiar en que la adaptación cuenta con “una audiencia fiel que ya espera verla en pantalla”, las realizadoras creen en las resonancias de la historia en el mundo actual. Y eso trasciende el hecho de que, a consecuencia del éxito de la novela, Solar está implicada en un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso Nacional y que propone declarar el día 8 de diciembre como el “Día Nacional para la Conmemoración de las Víctimas del Incendio de la Compañía”, a modo de redignificar a las víctimas.

    “Nos interesa contar esta historia porque es necesaria e inspiradora para estos tiempos, cuando derechos conquistados vuelven a estar amenazados por facciones políticas y religiosas extremas”, sostiene Alejandra García. “Es increíble como esta historia que ocurre en 1863 logra encontrar paralelismos a día de hoy. Justamente eso es lo que nos interesa explorar. Temáticas que se mantienen vigentes bajo otras formas y discursos, pero con el mismo peso social”.

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