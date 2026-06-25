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    Diputados solicitan crear comisión especial investigadora que recabe antecedentes por vuelos chárter de Haití desde 2014

    Un grupo de 64 diputados de Republicanos, la UDI, el PNL, RN y el PDG firmaron la solicitud, que abarca los períodos desde el inicio del segundo mandato de Michelle Bachelet hasta el final de la administración de Gabriel Boric. Lo anterior, luego de las irregularidades denunciadas por Contraloría respecto al ingreso de niños haitianos a Chile.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Los planes para ampliar el Aeropuerto. Tendrá tercera pista, otro terminal y hasta un tren ligero. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Un grupo de 64 diputados de las bancadas del Partido Republicano, la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido de la Gente (PDG) solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados la conformación de una comisión especial investigadora (CEI) en el contexto del eventual ingreso irregular de niños haitianos.

    En particular, los parlamentarios esperan que en la instancia se reúnan “antecedentes relativos a actos del Gobierno —con particular énfasis en el Servicio Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección de Aeropuertos y la Subsecretaría de la Niñez— durante el lapso comprendido entre el 11 de marzo de 2014 y el 11 de marzo de 2026, en lo concerniente al arribo de sucesivos vuelos chárter procedentes de Haití y, más ampliamente, al ingreso irregular de niños, niñas y adolescentes haitianos al territorio nacional“.

    Detallan que la instancia comprenderá: el tipo de visa o permiso empleado; la autorización, el financiamiento y la individualización de los vuelos; la identidad de los pasajeros; los procedimientos y protocolos de control migratorio aplicados; la normativa y las políticas migratorias dictadas a lo largo del período; las advertencias o denuncias formuladas por los órganos competentes y la respuesta institucional dada a ellas; y la situación de los menores ingresados bajo la figura de reunificación familiar u otras categorías, con especial atención a aquellos cuyo paradero se ignora.

    Los diputados explican que el interés de abarcar los períodos desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet hasta el fin del mandato de Gabriel Boric obedece a que “el ingreso y traslado irregular de menores haitianos no es un episodio aislado ni de aparición reciente, sino la manifestación de una problemática que se arrastra, cuando menos, desde la orientación migratoria adoptada en aquel período”.

    Para justificar esto detallan cómo en 2017 se estipuló el funcionamiento del programa “Chile te recibe”, el que “instauró un permiso de residencia especial y sin costo para extranjeros menores de dieciocho años en situación irregular”.

    También añaden las declaraciones del exdirector de Migraciones Luis Thayer Correa respecto a que “la situación de los vuelos provenientes de Haití y del ingreso de menores en condiciones irregulares no constituye una novedad”.

    Por otro lado, respecto a los antecedentes del informe de Contraloría, se enfatizó en incumplimientos por parte de Migraciones, PDI y la Subsecretaría de la Niñez.

    “Del conjunto de los antecedentes reseñados se desprende que el ingreso irregular de niños, niñas y adolescentes haitianos, y las eventuales omisiones de los órganos estatales llamados a controlar las fronteras y a resguardar la niñez, configuran una problemática de raíz estructural y desarrollo prolongado, que desborda los límites de un único período de gobierno y que reclama, por lo mismo, un examen parlamentario abarcador del marco temporal aquí propuesto”, concluyen sobre la situación.

    Más sobre:Niños haitianosCEICámara de DiputadosPartido RepublicanoUDIRNPNLPDG

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