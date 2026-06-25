Kast aborda golpe del TC a Escuelas Protegidas y lanza: “Lo entiendo, pero no a los parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos”

El Presidente José Antonio Kast abordó este jueves la deliberación del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de las normas del proyecto Escuelas Protegidas. Todo esto, por los requerimientos que presentaron un grupo de diputados y senadores de oposición contra dicha iniciativa.

La noche del martes, el pleno del Tribunal Constitucional informó en un comunicado las normas que son contrarias a la Constitución, una de ellas, la que apunta a la inhabilidad para acceder a la gratuidad.

La decisión de los ministros constituyó un fuerte remezón al gobierno, ya que dejó fuera disposiciones clave y, de paso, podría complicar otros proyectos de La Moneda como el Registro de Vándalos.

Así las cosas, en una nueva versión del Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela), el Presidente Kast se refirió a la decisión del TC.

“Hemos presentado proyectos de ley, algunos han terminado en el Tribunal Constitucional, algunas cosas han sido reparadas por el Tribunal Constitucional, pero hemos avanzado”, comenzó señalando.

“En Escuelas Protegidas, el Tribunal Constitucional consideró que algunos conceptos ahí no eran apropiados, pero sí hoy día ya podemos, por ejemplo, plantearle a un proyecto educativo que si quiere abrir las mochilas de un joven se lo puede solicitar. Cosa que había sido bastante inimaginable hace un tiempo atrás. Hemos logrado fortalecer la autoridad del profesor”, continuó.

“Estamos trabajando para que el director del establecimiento vuelva a ser un líder pedagógico”, agregó.

Minutos más tarde, añadió: “Entendemos la reflexiones que plantea el Tribunal Constitucional, pero no logro entender a aquellos parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos, que siguen protegiendo a los delincuentes, y después salen a la opinión pública, pidiendo a las Fuerzas Armadas en la calle, salen a la opinión pública, señalando que hay que aplicar la fuerza, pero cuando se aplica la fuerza dicen que está mal aplicada. Así no se puede”.