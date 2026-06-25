Senado aprueba idea de legislar de megaproyecto con los votos justos y Araya (PPD) se abstiene en señal de apertura

A las 19 horas, el marcador interno del Senado solo arrojaba 25 votos a favor de la idea de legislar del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

Sin embargo, aún faltaba que el senador Miguel Ángel Calisto (independiente asociado a Evópoli) aprobara la iniciativa. El legislador por Aysén, cuya posición nunca estuvo en duda, simplemente prefería fundamentar antes de marcar el voto que le dio la mayoría requerida a la propuesta gubernamental.

Finalmente por 26 respaldos en sala (justo los necesarios), 23 en contra y con la abstención del senador Pedro Araya (PPD), la megarreforma fue aprobada en general.

Con este resultado, el texto quedó habilitado para continuar su tramitación “en particular” en la Comisión de Hacienda y luego en las instancias de Trabajo y Medio Ambiente. En esta fase se comenzará a discutir punto por punto cada artículo del mensaje presidencial.

Aunque la votación fue estrecha, el Ejecutivo prefirió correr el riesgo y no seguir dilatando esta definición legislativa, a pesar de que el lunes la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), había sugerido tomarse algunos días más para tratar de dar una base de apoyo más amplia a esta reforma.

Sin embargo, era tal la confianza del gobierno que no objetó que se hiciera una sola votación, tanto para los artículos de leyes simples como de las normas de leyes orgánicas constitucionales. Dada la asistencia completa de los senadores, el umbral era el mismo: 26 votos.

La aprobación no fue sorpresiva. La única novedad fue la abstención de Araya, que fue calificada como un “lunar” por otros parlamentarios de oposición. Por el contrario, fue leída como una señal positiva por el oficialismo.

Araya, junto a los otros tres senadores del PPD (Ricardo Celis, Ximena Órdenes y Loreto Carvajal), se habían convertido en la nueva apuesta del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de que no fructificaran las conversaciones con el Partido Socialista, en particular con la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Incluso desde La Moneda se había mandatado a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, para que intentara lograr un acercamiento con los cuatro senadores del PPD, que dentro de sus exigencias para mejorar a la megarreforma se habían quejado por los cambios a los procedimientos medioambientales que plantea la iniciativa.

Este ha sido un tema central que había levantado especialmente el senador Araya (PPD). “Una de las preocupaciones más alarmantes, a mi juicio, se encuentra en las modificaciones a la institucionalidad ambiental, donde pareciera existir una peligrosa tendencia a confundir modernización con debilitamiento institucional. Porque una cosa es agilizar procedimientos, reducir la burocracia innecesaria, entregar mayor eficiencia; y otra cosa muy distinta es debilitar los mecanismos de evaluación ambiental, reducir los espacios de participación ciudadana o disminuir las capacidades de fiscalización”, dijo el parlamentario por Antofagasta en la sala, quien posteriormente explicó que su abstención era un gesto para apostar a un acuerdo transversal, aun cuando La Moneda no había hecho ninguna concesión.

El martes, Araya y la senadora Órdenes (independiente PPD) ya habían sostenido reuniones con el ministro de Hacienda, en el cuarto piso de la Cámara Alta, donde están ubicadas las oficinas del gobierno.

A estas conversaciones también se sumó el titular del Interior, Claudio Alvarado (UDI), quien estuvo de punto fijo en el Congreso reforzando las conversaciones con la oposición, al igual que la ministra (s) de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo (RN), quien está reemplazando a José García Ruminot (RN), producto de una licencia médica.

Fallido acercamiento PS

Si bien el Ejecutivo tenía como primera opción un acuerdo con el PS, ello fue finalmente descartado tras una tensa reunión realizada el lunes en La Moneda, a la que se sumaron los senadores del Frente Amplio.

El encuentro terminó sin ningún avance. En la cita, que la que también ofició como anfitrión Alvarado, Quiroz volvió a darles un portazo a los planteamientos que le presentaron por escrito los socialistas.

En una entrevista concedida a El Mostrador, Vodanovic hizo una suerte de un último llamado para buscar un acercamiento, pero al no tener ningún piso en la mesa directiva ni en la bancada para abrirse a votar a favor de la idea de legislar, este miércoles en la mañana la senadora PS volvió a endurecer su discurso en un seminario organizado por La Tercera, al que también asistió el titular de Hacienda.

“Después de escuchar al ministro, me quedo con la impresión de que aquí la suerte está echada y que todo esto que dice que hemos conversado, que se va a dialogar..., la verdad es que son palabras de buena crianza”, dijo la presidenta PS.

“Como yo me caracterizo por ser sincera, siento decirles que aquí diálogo no ha habido, no va a haber y está bien que votemos hoy día. No tengo ningún problema en que votemos”, añadió Vodanovic, cuyas palabras fueron leídas por Ejecutivo como la confirmación de que finalmente las conversaciones con los socialistas ya no tendrían mayores frutos.

En el mismo seminario, el titular de Hacienda remarcó la necesidad de avanzar con la reforma. “Si uno se queda en el escenario contrafactual y dice ‘qué pasa si no hacemos esto’, la verdad es que el escenario es insostenible porque la única forma de resolver los temas fiscales es el crecimiento. Hoy está superclaro”, dijo Quiroz.

Respuesta al FA y debate

Tras asistir a este foro, el ministro viajó al Congreso, donde se reunió nuevamente con los senadores del Frente Amplio, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, para darles una respuesta por escrito a sus planteamientos entregados el lunes.

Luego del encuentro, Ibáñez y Sánchez no escondieron su decepción.

Minutos más tarde, el extenso debate en la sala, a ratos fue tenso. Uno de esos episodios fue la intervención del senador Daniel Núñez (PC), quien le reprochó a Quiroz su informe de 2009 al Tribunal de la Libre Competencia, en el que descartaba la colusión en el caso de las farmacias. “Ahora está del lado de los superricos, rebajándole los impuestos. Usted, ministro, se ha ganado el título del Robin Hood de los ricos”, dijo.

Aquellas palabras le valieron un reproche del vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), quien eventualmente podría pasar a Núñez (PC) a la Comisión de Ética por dirigirse con faltas de respeto en la sala.

No todo fue conflicto. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya (UDI), valoró el espíritu dialogante que imperó en su instancia, que a partir de ahora abre un plazo de indicaciones hasta el 6 de julio para cambiar distintos aspectos de la megarreforma.

Ampliar apoyo

El resultado, en tanto, fue valorado por el Presidente Kast, en declaraciones en La Moneda. “Es una gran noticia (...). Ahora vendrá el debate artículo por artículo. Y ahí vendrán las propuestas y los planteamientos que harán los parlamentarios, que es razonable, y nosotros iremos viendo en que línea podemos seguir avanzando para garantizar el desarrollo y el progreso de Chile”.

“Este es un paso más... Es un proyecto sumamente relevante para el futuro del país... Y en la etapa que viene, en la discusión particular, vamos a ir recogiendo muchas ideas que hemos recibido, y pensamos que en esa etapa vamos a ir consiguiendo también más apoyo”, dijo Quiroz desde el Congreso.

“Valoramos esta votación porque demuestra que existe una mayoría que entiende que los desafíos del país se enfrentan construyendo acuerdos y permitiendo que las buenas iniciativas avancen para ser discutidas y perfeccionadas durante su tramitación”, añadió la ministra (s) Castillo.

“Independientemente de los votos en contra, soy un convencido de que el Parlamento, en las instancias técnicas que corresponden, son las comisiones, va a existir un diálogo fluido”, agregó Alvarado.