SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Joaquín Niemann responde al favoritismo y consigue un brillante estreno en el Abierto de Italia

    El golfista nacional sigue su buena racha tras el US Open y destaca en la primera ronda del certamen del DP World Tour.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann tuvo un gran estreno en el Abierto de Italia. Pedro Salado/LIV Golf

    Joaquín Niemann prolonga el buen nivel que mostró en el US Open, donde alcanzó el séptimo lugar, su mejor actuación en majors. Esta semana, el golfista chileno está participando en el Abierto de Italia, del DP World Tour, donde marcha en el segundo puesto tras la ronda inicial.

    Si bien falta un pequeño grupo que culmine la ronda en el certamen del otrora Tour Europeo, el talagantino ya firmó una tarjeta de 64 golpes (-7), que le permitió inicialmente saltar a la cima. No obstante, minutos después, el local Edoardo Molinari lo desplazó del primer puesto al terminar con 63 impactos (-8).

    En Turín, Joaco tuvo comienzo óptimo, registrando un birdie en el primer hoyo. Luego, repitió el acierto en el cuatro, cinco, ocho y nueve, para cerrar de manera notable la primera parte del recorrido.

    En la segunda mitad, mantuvo el tranco y le descontó palos a la cancha en las banderas 14 y 15. Sin embargo, en la 16 vino el único error de la jornada, con un bogey en un par 4. Pero eso no fue complicación para el golfista nacional, quien cerró el día con otro birdie en el 18, lo que le ayudó a despegarse de un grupo de importante de golfistas que tenían su mismo score.

    Joaco es uno de los favoritos para adjudicarse el certamen, pues es el tercer jugador de mejor ranking mundial (61º) entre los participantes, detrás del estadounidense Patrick Reed (29º) y del español David Puig (60º).

    El salto europeo

    Frente a la incertidumbre sobre el futuro del LIV Golf, luego del retiro del financiamiento de parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Joaquín Niemann ha ido sumando participaciones en el DP World, con la idea de ir manteniéndose en el ranking y enfrentar el eventual veto que pueda sufrir por un tiempo, en caso de que decida regresar al PGA Tour.

    En ese sentido, los deportistas que han intentado volver han debido cumplir con una suspensión de una temporada antes de reinsertarse en el circuito norteamericano. Eso sí, esta no es una política uniforme, pues la entidad ha ido evaluando caso a caso la situaciones de los exponentes que han optado por la vuelta.

    Más sobre:DP World TourAbierto de ItaliaJoaquín NiemannTurínEdoardo MolinariTour Europeo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    Kast aborda golpe del TC a Escuelas Protegidas y lanza: “Lo entiendo, pero no a los parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos”

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”
    Chile

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

    Kast aborda golpe del TC a Escuelas Protegidas y lanza: “Lo entiendo, pero no a los parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos”

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP
    Negocios

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    Al ritmo de Ormuz

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Joaquín Niemann responde al favoritismo y consigue un brillante estreno en el Abierto de Italia
    El Deportivo

    Joaquín Niemann responde al favoritismo y consigue un brillante estreno en el Abierto de Italia

    Bochorno en Nueva York: barristas de Liga de Quito y Barcelona SC se enfrentan en el banderazo de Ecuador

    Una ovación, un beso a su hijo y un abrazo de Ronaldinho: la emotiva jornada que marcó el retorno Neymar en Brasil

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”
    Cultura y entretención

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”

    El paso al frente de Lore: “Es muy solitario hacer un proyecto solista, pero es rico sentir que todo lo define una misma”

    “Es necesaria para estos tiempos”: El Buzón de las Impuras se convertirá en una serie

    María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo internacional por terremotos en Venezuela
    Mundo

    María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo internacional por terremotos en Venezuela

    Marco Rubio señala que la prioridad en Venezuela es redoblar las tareas de búsqueda y rescate tras doble terremoto

    Efecto Trump: Cada vez menos personas consideran a EE.UU. un socio confiable

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas
    Paula

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado