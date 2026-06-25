Joaquín Niemann responde al favoritismo y consigue un brillante estreno en el Abierto de Italia

Joaquín Niemann prolonga el buen nivel que mostró en el US Open, donde alcanzó el séptimo lugar, su mejor actuación en majors. Esta semana, el golfista chileno está participando en el Abierto de Italia, del DP World Tour, donde marcha en el segundo puesto tras la ronda inicial.

Si bien falta un pequeño grupo que culmine la ronda en el certamen del otrora Tour Europeo, el talagantino ya firmó una tarjeta de 64 golpes (-7), que le permitió inicialmente saltar a la cima. No obstante, minutos después, el local Edoardo Molinari lo desplazó del primer puesto al terminar con 63 impactos (-8).

En Turín, Joaco tuvo comienzo óptimo, registrando un birdie en el primer hoyo. Luego, repitió el acierto en el cuatro, cinco, ocho y nueve, para cerrar de manera notable la primera parte del recorrido.

En la segunda mitad, mantuvo el tranco y le descontó palos a la cancha en las banderas 14 y 15. Sin embargo, en la 16 vino el único error de la jornada, con un bogey en un par 4. Pero eso no fue complicación para el golfista nacional, quien cerró el día con otro birdie en el 18, lo que le ayudó a despegarse de un grupo de importante de golfistas que tenían su mismo score.

Joaco es uno de los favoritos para adjudicarse el certamen, pues es el tercer jugador de mejor ranking mundial (61º) entre los participantes, detrás del estadounidense Patrick Reed (29º) y del español David Puig (60º).

El salto europeo

Frente a la incertidumbre sobre el futuro del LIV Golf, luego del retiro del financiamiento de parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Joaquín Niemann ha ido sumando participaciones en el DP World, con la idea de ir manteniéndose en el ranking y enfrentar el eventual veto que pueda sufrir por un tiempo, en caso de que decida regresar al PGA Tour.

En ese sentido, los deportistas que han intentado volver han debido cumplir con una suspensión de una temporada antes de reinsertarse en el circuito norteamericano. Eso sí, esta no es una política uniforme, pues la entidad ha ido evaluando caso a caso la situaciones de los exponentes que han optado por la vuelta.