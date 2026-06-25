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    Política

    Senador Cruz-Coke confirma que se inhabilita en acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

    Con esto, se pone cuesta arriba obtener los 26 votos que se requieren para aprobar el libelo contra el extitular de Hacienda en el Senado, lo que pone los ojos en figuras independientes, como el senador Karim Bianchi.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    José Miguel Wilson
    10.04.2026 Senador Luciano Cruz-Coke Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, informó este miércoles que decidió inhabilitarse para la votación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, la que será vista por la Cámara Alta el próximo 30 de junio.

    La confirmación se produjo a través de una comunicación dirigida a la mesa directiva del Senado, la que se incluyó en la cuenta diaria de la sesión de este miércoles.

    En ella, se lee: “Del honorable senador Cruz-Coke, por la que informa su decisión de inhabilitarse en la votación de la acusación constitucional entablada en contra del exministro de Hacienda, señor Nicolás Grau Veloso”.

    En la misma, se agrega que se tomó conocimiento de la determinación que pondría en aprietos la aprobación del libelo contra Grau.

    Esto, ya que los acusadores requieren 26 votos, los que están considerados entre los legisladores de los comités parlamentarios de derecha. Así, ante esta baja, deberán buscar un nuevo voto para aprobar el juicio político, lo que pondría los ojos en el senador independiente Karim Bianchi.

    La determinación de Cruz-Coke se da luego de realizar cuestionamientos contra la acusación a través de redes sociales.

    “El show de las acusaciones constitucionales como arma contingente debe terminar. Malversar instrumentos constitucionales daña al país. La ineptitud no es infracción constitucional. Esto no distingue sector político. Seriedad y sensatez deben imperar en el Congreso”, señaló Cruz-Coke, lo que despertó las alertas de su inhabilitación al calificar el proceso, lo que está prohibido por el reglamento de la Cámara Alta.

    Más sobre:Luciano Cruz-CokeSenadoNicolás GrauAcusación Constitucional

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