‘All You Need Is Love’: el caótico debut satelital de The Beatles que originó su día de celebración Global

Fue en medio de las sesiones maratónicas y nocturnas del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band cuando el manager de The Beatles, el siempre elegante Brian Epstein se acercó a darle una noticia al grupo. Por entonces, en 1967, el conjunto había decidido dejar las giras y concentrarse preferentemente en el estudio, por lo que Epstein tenía que buscar otras formas de promocionar al grupo, y se le cruzó una muy particular.

Así lo recordó en sus memorias El sonido de los Beatles (Indicios, 2011) el ingeniero de grabación Geoff Emerick. “Con gesto grandilocuente, (Epstein) pidió silencio. -Chicos-anunció, tengo que informaros de una fantástica noticia...Habéis sido elegidos para representar a Inglaterra en un programa de televisión que, por primera vez en la historia, se retransmitirá en directo a todo el mundo vía satélite. La BBC os filmará durante la grabación de vuestro próximo disco”. El programa, indicó el manager, iba a llamarse Our World, en el que se celebrarían todas las culturas del mundo.

Pero al grupo fue como si oyera llover, apenas hubo reacción a la “noticia bomba” del manager, así lo recuerda Emerick: “Miró a su alrededor con expectación. Casi pensé que estaba a punto de hacer una reverencia. Ante su consternación, la respuesta del grupo fue...bostezar. Ringo se movía inquieto en la parte trasera de la habitación, ansioso por retomar la partida de ajedrez que estaba jugando con Neil (Aspinall), y George siguió afinando la guitarra. John y Paul intercambiaron miradas durante unos momentos. Paul no parecía nada interesado, supongo que estaba demasiado concentrado en terminar Sgt. Pepper”.

Al final, fue Lennon el que se ofreció a componer algo para la presentación, aunque sin demasiado entusiasmo. Ese “algo”, fue All you need is love. Una canción simple, sencilla y que terminó interpretando el sentir de aquellos días. “Serviría como himno de toda una generación, el perfecto resumen de la época ingenua e inocente de toda una conocida como el Verano del Amor”. Un canto a la era hippie, que vivía sus días más floreados.

Esa presentación vía satelite fue finamente el 25 de junio de 1967, el que se conmemora como el Global Beatles Day (Día Mundial de los Beatles) en homenaje al día en que los de Liverpool tocaron All you need is Love en directo a los televisores encendidos del mundo.

De hecho, la conmemoración se celebró de manera global a través de YouTube, pues en el canal oficial de la banda se transmitió la presentación original de 1967 a contar del mediodía hora de Chile, y quedará para poder volver a verla cuando se desee.

A pesar de que la grabación sería en directo, Lennon se envalentonó y -según cuenta Emerick- decidió cantar en vivo, sin hacer playback. “Lo que provocó que el siempre competitivo Paul respondiera que si John iba a hacer eso, el también tocaría el bajo en directo...Para rematarlo, John y Paul convencieron incluso a George Harrison de en directo el solo de guitarra, cosa que, como todos sabíamos era una proposición arriesgada. Para mi sorpresa, Harrison aceptó sin hacerse demasiado de rogar, tuve la sensación de que tenía quedar en ridículo ante sus compañeros de grupo. Sólo Ringo quedaba totalmente a salvo, por razones la batería se tocaba en directo, habría demasiada filtración en los micrófonos con los que íbamos a captar el sonido de la orquesta. Ringo asintió con solemnidad cuando se lo expliqué. No pude distinguir si sentía alivio por verse absuelto de la responsabilidad de tocar en directo, o si, por el contrario, se sentía excluido”.

Ese día, Lennon estaba particularmente nervioso “cosa que no era habitual en él”. ¿Por qué? Emerick lo cuenta. “Esa noche (Lennon) se veía obligado a confiar en su memoria porque el atril en el que siempre tenía las letras tuvo que retirarse debido al ángulo de cámara, y si John volvía la cabeza para consultarlo cantaría lejos del micro”.

Los otros también estaban algo tensos, pero no lo exteriorizaban. “Paul tenía un aspecto confiado, pero la extraña sonrisa congelada que le iluminaba el rostro delataba que la procesión iba por dentro. George y Ringo parecían ser lo más tranquilos de los cuatro, aunque también pude discernir la tensión en su lenguaje corporal. A medida que se acercaba la hora de la emisión, casi podías notar que la adrenalina y los nervios iban en aumento”.

Al final, más allá de un inesperado adelantamiento de 40 segundos que obligó al productor George Martin, y al mismo Geoff Emerick a reaccionar sobre la marcha, la toma salió impecable. “De principio a fin, el segmento duró poco más de cuatro minutos, pero parecieron horas. Sin duda fue angustioso, pero por algún milagro no hubo problemas técnicos por nuestra parte. Durante unos pocos segundos de la transmisión en directo, la BBC perdió la señal de video, pero por suerte se recuperó rápidamente, y en cualquier caso no fue culpa nuestra”, recuerda Emerick.

“La interpretación de los Beatles fue muy inspirada, aunque fue evidente el alivio en sus rostros cuando llegaron al fundido y se dieron cuenta de que lo habían logrado. John se comportó como un jabato, cantando de manera asombrosa a pesar de los nervios y del chicle que había olvidado quitarse de la boca justo antes de salir en antena. Paul, como siempre, tocó el bajo con gran solidez, sin errores, incluso el solo de George Harrison fue razonablemente bueno, a pesar de un pequeño desliz en la parte final. Los músicos sinfónicos, de manera nada sorprendente, y a pesar de la complicada partitura y los difíciles cambios de tempo, se comportaron como los profesionales que eran, sin ningún tipo de vacilación, incluso en las frases de metales más exigentes”. Entre el público -formado por amigos de la banda- se encontraba nada menos que Mick Jagger.

Publicada como single solo pocas semanas después, el 7 de julio de 1967 con Baby, You’re a Rich Man como cara B, All you need is love se fue directo al número 1.

Aunque ya se celebraba a nivel de fans, el hito del Our World fue reconocido oficialmente esta temporada y originó el Global Beatles Day, el que propició activaciones sincronizadas entre Nueva York, Camden y Madrid, además de descuentos en el catálogo Beatle en diversas disquerías y tiendas del rubro.