Bochorno en Nueva York: barristas de Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil se enfrentan en el banderazo de Ecuador

Una bochornosa situación se desarrolló en el banderazo que desarrollaron los hinchas de Ecuador en Nueva York. En la previa del encuentro entre el Tri y Alemania en el cierre de la fase de grupos, fanáticos de Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil se enfrentaron a golpes.

Los fanáticos se reunieron en Times Square, en el centro de la ciudad norteamericana, cuando un grupo de barristas de ambos clubes se encontraron y encararon. A través de videos publicados en las redes sociales es posible ver como estos se encaran y lanzan golpes e insultos, generando algunos momentos de caos que obligaron la intervención de la policía.

Según relata la prensa ecuatoriana, todo surgió después de que estos comenzaran a realizar cánticos y provocaciones cruzadas entre los seguidores de ambos clubes. A pesar de todo, no se han registrado heridos de gravedad.

🇺🇸🇪🇨 Hinchas de Barcelona y Liga De Quito se agarraron a trompadas en Times Square durante el banderazo Ecuatoriano pic.twitter.com/mNMHRhyydQ — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 25, 2026

Lo que se juega Ecuador

La selección ecuatoriana, a cargo de Sebastián Beccacece, se juega su última chance para avanzar a los dieciseisavos de final de la competencia. El elenco sudamericano llega a la última fecha fuera de la zona de clasificación directa con apenas un punto y la necesidad de ganar contra Alemania, una de las potencias del torneo.

La Tri recibió dos golpes en menos de una semana. El domingo 14, hizo un buen duelo ante Costa de Marfil: se generó ocasiones y por varios pasajes dominó, pero un cachetazo de Amad Diallo en los descuentos la dejó con las manos vacías, y a los africanos con los tres puntos. El sábado 20, contra Curazao, la historia también fue triste, puesto que se creó las mejores oportunidades, pero no fue capaz de marcar un gol al meta Eloy Room, quien se elevó como figura.

Estos resultados contrastan con la gran campaña con la que llegaba Ecuador al Mundial. La Tri llegó a acumular un invicto de 19 partidos antes de perder contra los marfileños en la primera fecha que les permitió cerrar las eliminatorias en el segundo lugar solo por debajo de Argentina.

Es más, los resultados también contrastan con la calidad de jugadores citados, considerando que en el plantel está Willian Pacho, reciente campeón de la Champions League con PSG; Piero Hincapié, que juega en Arsenal; Moisés Caicedo, en Chelsea y Pervis Estupiñán, en el Milan.

La presión sobre Beccacece

Debido a lo anterior, las principales críticas están puestas sobre Sebastián Beccacece. “Por ahí yo no he logrado entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano. Lo he intentado, lo seguiré intentando. Estoy muy agradecido y tengo mucha fe en que el último partido se pueda dar lo que merecemos”, fueron las palabras del DT tras el empate sin goles contra Curazao.

Y en la previa del choque contra Alemania, puso en duda su continuidad en el cargo. “Estamos convencidos de tener esa posibilidad de avanzar. Si las cosas no se dan, seré el responsable y me tendré que ir de un lugar al que quiero mucho (…), pero sé que esto va de resultados, más allá de los merecimientos”, afirmó.

El partido entre Ecuador y Alemania está programado para este jueves 25 de junio a partir de las 16.00 horas de Chile.