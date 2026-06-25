Neymar vuelve a vestir la camiseta de Brasil y el fútbol sonríe. El delantero del Santos representa lo más genuino de la identidad del juego en el país más grande -y exitoso, en este ámbito- de Sudamérica. La técnica y la picardía, en su caso, combinan a la perfección con la efectividad. No por nada, el atacante llegó a transformarse en una de las estrellas de la actividad.

Cuando el reloj marcaba los 74′, la señal era evidente. Al borde del campo de juego, el exdelantero del Barcelona y el PSG esperaba la señal por la que aguardó tanto tiempo. La misma que en las últimas semanas se hizo más incierta: los problemas físicos que experimentó jugando por su club. Ancelotti meditó hasta última hora si lo incluía en la lista de 26 convocados. Y, seguramente, se cuestionó por no contar con él en los choques ante Marruecos y Haití.

Una ovación, un beso a su hijo y un abrazo de Ronaldinho: la emotiva jornada que marcó el retorno Neymar en Brasil

Después de 982 días, desde el 17 de octubre de 2023, cuando enfrentó a Uruguay, por las Eliminatorias, y salió lesionado después de una fuerte infracción en la mitad de la cancha, que lo mantuvo fuera del campo por un par de meses, Ney volvió a vestir la camiseta con la que más disfruta.

Su retorno era, de hecho, el principal atractivo que tenía el enfrentamiento entre el Scratch y la escuadra europea. Los hinchas que llegaron al Miami Gardens lo entendieron de la misma forma. La ovación que recibió el atacante cuando cruzó el límite del campo de juego fue la más grande en lo que ha transcurrido del torneo. No es poco, si se considera que en el mismo certamen participan las grandes figuras de la actualidad y las más populares en redes sociales: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

El delantero regaló destellos de su talento, respaldado por compañeros que lo buscaron insistentemente para que tuviera el balón y recuperara la confianza. Sumó 24 toques de balón, completó 12 de 13 pases. El único que falló fue en campo rival. Entregó tres pases clave. Eso sí, los duelos acusaron su falta de ritmo: ganó uno de cuatro.

Neymar sendo ovacionado por todo o estádio na sua entrada.



Ídolo! ❤️🇧🇷 pic.twitter.com/FKUk4uk9jD — njdeprê - marlon (@njdmarlon) June 25, 2026

Atrás quedaba un infausto ciclo. El delantero tuvo que soportar ocho lesiones y varios intentos de acondicionamiento físico para retomar la forma. De hecho, en diciembre se sometió a una cirugía artroscópica en la rodilla izquierda, la misma en la que había sufrido la dolencia más grave, con la proyección de llegar en óptimas condiciones al Mundial.

“Recuerda quien eres”

El astro agradeció la emocionante recepción. Primero, terminado el duelo. "No pensé nada cuando entré, solo agradecí el momento. Mi objetivo era jugar la Copa del Mundo, jugar con la selección", aseguró el delantero en la zona mixta. “Estoy muy feliz, después de tres años estar con la selección una vez más. Físicamente estoy bien, gracias a Dios. Fue difícil estar parado, pero no estuve parado. Estuve 25 días entrenando bastante para llegar bien a los juegos”, confesó.

“Saben todo lo que pasé, todas las luchas que he tenido para estar aquí hoy. Nuestro objetivo es por mi familia también. Ellos son parte de todo esto. Ahora estoy con la selección, jugando nuevamente, emocionados y contentos con mi retorno”, complementó. De hecho, terminado el duelo, el astro se acercó a la tribuna a buscar a su hijo.

The moment Neymar Jr.’s son tried to get to his father, but security stopped him. 😭😅



Neymar had to step in himself. ❤️ pic.twitter.com/eoJiIighaj — MC (@CrewsMat10) June 25, 2026

Los agradecimientos alcanzaron, también, para Ancelotti. “Es un gran entrenador, una gran persona. Trata a todos los jugadores de la misma forma, los deja a voluntad y eso facilita la forma de trabajar”, valoró. “Estoy contento de estar siendo entrenado por uno de los mejores entrenadores de la historia. Para mí es un placer estar haciendo parte de esta selección”, añadió.

Su cuenta en Instagram fue el otro depositario del especial momento. “Recuerda quien eres”, posteó, acompañado de dos imágenes en señal de gratitud hacia sus seguidores. El mensaje tiene respuestas insignes, como las de Rivaldo, Carlos Alcaraz, Lewis Hamilton y Vinícius Junior.