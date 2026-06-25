SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, además señaló que “ningún país tiene derecho a cobrar por el uso de un canal marítimo internacional, y quiero ser muy claro al respecto".

    Por 
    Europa Press
    Banderas de Irán y Estados Unidos. Foto: setav.org/archivo.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado este jueves que Washington busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio” y ha descartado que el pacto “contradiga los intereses de los socios y aliados” de Estados Unidos en la región, unas palabras con las que ha garantizado que el “objetivo común de todos es la paz”.

    A pesar de las crecientes críticas por parte de Israel en lo referente al alto el fuego en Líbano -un punto incluido en el memorando de entendimiento alcanzado por Estados Unidos e Irán-, Rubio ha indicado que garantizará que “ninguna decisión contradiga los intereses de sus aliados”, una clara alusión a las autoridades israelíes.

    “Estamos abiertos a la paz, una que sea duradera y real y que no socave la prosperidad ni la seguridad de Estados Unidos o sus socios”, ha indicado durante su intervención en la reunión de los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebrada en Bahréin.

    “Queremos un acuerdo, pero no uno a cualquier precio. Queremos un acuerdo que sea bueno, que sea real, que pueda ser verificable y que dure. Y es importante que todo lo que se logre en el proceso de negociación y a posteriori se cumpla. Pero queremos puntualizar ciertas cosas que no serán aceptables para nosotros en ningún momento: las aguas internacionales no pertenecen a nadie”, ha dicho, en referencia al estrecho de Ormuz. “Es inaceptable cobrar por pasar por aguas cercanas a tu territorio”, ha añadido.

    En este sentido, Rubio ha hecho hincapié en que “ningún país tiene derecho a cobrar por el uso de un canal marítimo internacional, y quiero ser muy claro al respecto”. “La segunda cuestión en la que nunca daremos el brazo a torcer es que Irán no puede tener armas nucleares, que es el motivo por el que todo esto empezó en primer lugar, así que cualquier acuerdo debe garantizar que se interponen pasos de verificación fiables”, ha sostenido.

    Asimismo, ha advertido de que los posibles peajes impuestos por Irán al paso de los buques a través del estrecho de Ormuz podrían extenderse a otros canales de este tipo, lo que provocaría un “caos total”. “Estas zonas de navegación no pertenecen a ninguna nación o Estado. Este es un principio fundamental del mundo de hoy, y sin él el mundo sería un caos”, ha añadido.

    “Queremos centrarnos en mejorar la vida de la gente, es lo que queremos en la región y en el mundo. Y en este contexto, Estados Unidos, con ayuda de algunos de los Estados que hay aquí hoy va a buscar cómo mantener un diálogo constructivo con Irán, y esperamos que esto tenga un resultado positivo”, ha afirmado Rubio.

    Durante el encuentro, los ministros de Exteriores de los países del CCG --Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Omán y Bahréin-- han hecho hincapié en que cualquier entendimiento o acuerdo futuro “debe incorporar los requisitos de estos países para salvaguardar sus intereses y garantizar su seguridad y estabilidad”.

    “Dichos acuerdos deben basarse en los principios del Derecho Internacional, el respeto a la soberanía estatal, la buena vecindad y la no injerencia en los asuntos internos, contribuyendo así a la consolidación de la seguridad y la estabilidad regionales”, han explicado en un comunicado conjunto.

    Además, han acogido “todos los esfuerzos diplomáticos que contribuyen a reducir la violencia, mejorar la seguridad y la estabilidad en la región y garantizar la seguridad de los corredores marítimos, incluido el estrecho de Ormuz, así como la libertad de navegación y el respeto de las normas del Derecho Internacional, para lograr la seguridad y la prosperidad de los pueblos de la región y del mundo”, recoge el texto.

    Más sobre:Estados UnidosIránMarco RubioOrmuz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición trabaja en presentación de indicaciones a la megarreforma tras aprobación de la idea de legislar en el Senado

    Formalizan por tráfico de migrantes a sujetos que cobraban para ingresar a Chile niños desde Haití

    Armendáriz vuelve al Ministerio Público: Valencia ficha al exfiscal regional Centro Norte en la Fiscalía Nacional

    Todas las fichas puestas en Arrau: La Moneda busca recuperar popularidad con agenda de seguridad

    El incómodo Pedro Araya y su abstención ante la megarreforma

    Las “green card”: la peculiar licencia de los diputados PDG para desmarcarse de su bancada tres veces al año

    Lo más leído

    1.
    Delcy Rodriguez declara estado de emergencia tras dos terremotos en Venezuela

    Delcy Rodriguez declara estado de emergencia tras dos terremotos en Venezuela

    2.
    Minuto a minuto: doble terremoto sacude a Venezuela

    Minuto a minuto: doble terremoto sacude a Venezuela

    3.
    “Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”: Los dramáticos testimonios del terremoto doble en Venezuela

    “Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”: Los dramáticos testimonios del terremoto doble en Venezuela

    4.
    Autoridades informan 164 fallecidos y más de 900 heridos tras doble terremoto en Venezuela

    Autoridades informan 164 fallecidos y más de 900 heridos tras doble terremoto en Venezuela

    5.
    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos

    6.
    Estados Unidos asegura que el primer ensayo con el sistema antimisiles ‘Cúpula Dorada’ fue “un rotundo éxito”

    Estados Unidos asegura que el primer ensayo con el sistema antimisiles ‘Cúpula Dorada’ fue “un rotundo éxito”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    Oposición trabaja en presentación de indicaciones a la megarreforma tras aprobación de la idea de legislar en el Senado
    Chile

    Oposición trabaja en presentación de indicaciones a la megarreforma tras aprobación de la idea de legislar en el Senado

    Formalizan por tráfico de migrantes a sujetos que cobraban para ingresar a Chile niños desde Haití

    Armendáriz vuelve al Ministerio Público: Valencia ficha al exfiscal regional Centro Norte en la Fiscalía Nacional

    Índice de inflación favorito de la Fed anota su mayor aumento en más de 3 años
    Negocios

    Índice de inflación favorito de la Fed anota su mayor aumento en más de 3 años

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Un campeón, potencia europea y Marcelo Bielsa: las amenazas de Argentina y Brasil en dieciseisavos de final del Mundial
    El Deportivo

    Un campeón, potencia europea y Marcelo Bielsa: las amenazas de Argentina y Brasil en dieciseisavos de final del Mundial

    Figura de España sorprende con reflexión sobre Marcelo Bielsa previo al duelo ante Uruguay: “Ustedes lo conocen bien”

    Joaquín Niemann responde al favoritismo y consigue un brillante estreno en el Abierto de Italia

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Francisco Reyes: “Shakespeare es fascinante por la lucidez con que aborda las pasiones humanas”
    Cultura y entretención

    Francisco Reyes: “Shakespeare es fascinante por la lucidez con que aborda las pasiones humanas”

    ‘All You Need Is Love’: el caótico debut satelital de The Beatles que originó su día de celebración Global

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”

    “Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”: Los dramáticos testimonios del terremoto doble en Venezuela
    Mundo

    “Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”: Los dramáticos testimonios del terremoto doble en Venezuela

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo internacional por terremotos en Venezuela

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas
    Paula

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado