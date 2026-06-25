A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Selección Paraguaya de Fútbol

Paraguay se mide con Australia durante este jueves, donde continúan los enfrentamientos del Grupo D la tercera fecha del Mundial 2026.

El cuadro latinoamericano viene de alzarse por 1-0 ante Turquía, mientras que los australianos arrastran una derrota por 0-2 ante Estados Unidos.

Cuándo juega Paraguay vs. Australia

El partido de Paraguay contra Australia es este jueves 25 de junio a las 22:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Bahía de San Francisco, Estados Unidos.

Dónde ver a Paraguay vs. Australia

El partido de Paraguay contra Australia se transmite en Chilevisión y en DSports 2 de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ dentro del Plan Premium.