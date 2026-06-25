A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming
La tercera fecha del Mundial 2026 continúa durante este jueves con los cruces del Grupo D.
Paraguay se mide con Australia durante este jueves, donde continúan los enfrentamientos del Grupo D la tercera fecha del Mundial 2026.
El cuadro latinoamericano viene de alzarse por 1-0 ante Turquía, mientras que los australianos arrastran una derrota por 0-2 ante Estados Unidos.
Cuándo juega Paraguay vs. Australia
El partido de Paraguay contra Australia es este jueves 25 de junio a las 22:00 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio Bahía de San Francisco, Estados Unidos.
Dónde ver a Paraguay vs. Australia
El partido de Paraguay contra Australia se transmite en Chilevisión y en DSports 2 de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ dentro del Plan Premium.
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