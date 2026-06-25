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    María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo internacional por terremotos en Venezuela

    La líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, además ha pedido a la población estar “muy atenta a las redes sociales para saber cómo canalizar el apoyo de la forma más efectiva”.

    Por 
    Europa Press
    María Corina Machado y Edmundo González. Imagen archivo. Maxwell Briceno

    Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González han pedido este jueves apoyo a la comunidad internacional ante los devastadores terremotos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que han tenido lugar en Venezuela y que han dejado hasta el momento más de una treintena de muertos.

    La líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz ha trasladado “toda su fuerza, fe y oraciones” a los “miles de venezolanos que están en las calles de Caracas, Vargas, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Lara”, entre otros estados. “Han sido forzados a dejarlo todo por el colapso o los daños estructurales de sus viviendas”, ha lamentado en un mensaje en redes sociales.

    “Acompañamos el dolor de quienes viven la terrible angustia de tener seres queridos desaparecidos. Hacemos un llamado urgente a la solidaridad y a la movilización de todos los venezolanos, dentro y fuera de nuestras fronteras, y de la comunidad internacional”, ha aseverado.

    Asimismo, ha pedido a la población estar “muy atenta a las redes sociales para saber cómo canalizar el apoyo de la forma más efectiva”. “La emergencia es crítica, el dolor es infinito; cada hora cuenta”, ha alertado.

    Por su parte, González, quien fuera candidato a las elecciones presidenciales de 2024, ha aseverado que de momento existe “poca información sobre las consecuencias de los sismos”. “Lo que es cierto es que no tenemos la capacidad de respuesta que Venezuela merece”, ha advertido.

    “Los equipos de rescate, el sistema de salud, la infraestructura de comunicaciones llegan a esta tragedia destruidos. Lo hemos dicho antes. Ahora se hace visible para el mundo. Venezuela va a necesitar apoyo internacional. Y lo va a necesitar porque su propio Estado la ha abandonado”, ha recalcado.

    Asimismo, ha pedido a la comunidad internacional que la ayuda humanitaria de emergencia entregada se haga con “acceso real al territorio y de forma directa” para que llegue a las personas afectadas. “Hacen falta equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y apoyo técnico”, ha indicado.

    “El mundo debe saber que esa ayuda tiene que llegar sin condicionamientos y sin intermediarios que la usen como instrumento de control”, ha sostenido, antes de afirmar que se trata de un país “en shock”. “No tenemos cifras fiables de víctimas y todo esto es, en sí mismo, parte de la tragedia”, ha añadido.

    Además, ha recalcado que la catástrofe se ha producido tras “décadas de destrucción institucional”. “Lo que debió ser inversión en proteger vidas no lo fue, por eso quiero reconocer a los rescatistas, médicos, enfermeros, bomberos y voluntarios que hoy están salvando vidas en condiciones extremadamente difíciles. Su valentía es la mejor cara de Venezuela”, ha continuado.

    “Hago un llamado a los países amigos, a los organismos humanitarios y a los millones de venezolanos que viven fuera de nuestras fronteras a que, por favor, acompañen a nuestro pueblo en estas horas”, ha destacado.

    Previamente, González había criticado la falta de información por parte de las autoridades. “Los venezolanos de afuera no pueden saber si sus familias están bien. Los de adentro no entienden la magnitud de lo que ocurrió. La incertidumbre se convierte en otra capa de angustia, y no es la caída de una red: es el bloqueo sistemático y prolongado de información que viven los venezolanos”, apuntó.

    “Lo que se sabe es gracias a periodistas en la calle con su propio teléfono y sus propios datos, con la determinación de contar lo que ven. Estoy muy pendiente, junto a cada venezolano que espera noticias, y junto a cada periodista, dentro y fuera”, aclaró.

    Más sobre:María Corina MachadoVenezuelaTerremotosEdmundo González

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