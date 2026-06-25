Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”

El periodista salvadoreño Óscar Martínez visitará Santiago entre el 30 de junio y el 3 de julio para presentar su nuevo libro Bukele, el rey desnudo, publicado por Anagrama en la colección «Nuevos cuadernos Anagrama». El autor construye un perfil contundente e informado de Nayib Bukele, el líder autoritario de El Salvador.

Óscar Martínez está exiliado desde mayo de 2025 debido a órdenes de captura del propio Bukele por su trabajo periodístico como jefe de redacción del medio digital Elfaro.net. En este libro retrata al mandatario a través de siete capítulos, cada uno de ellos escrito alrededor de una escena reveladora.

El autor presentará su libro en dos encuentros abiertos al público. El jueves 2 de julio, a las 18:30 horas, conversará con el periodista Patricio Fernández en la Librería del GAM (Alameda 227). Al día siguiente, el viernes 3 de julio a las 10:00 horas, dialogará con Marcela Aguilar, decana de la Facultad de Comunicación y Letras UDP, en el Estudio de TV de la universidad (Vergara 240, piso -1).

Sobre el libro

Un perfil del líder autoritario de El Salvador, el mandatario más popular de América en la última década: Nayib Bukele. Sarcástico cuando cabe y con una apuesta clara por la narración, Óscar Martínez retrata al dictador en siete capítulos, cada uno en torno a una escena reveladora.

Desde 2020, el autor dirige Elfaro.net, el medio salvadoreño más atacado por Bukele desde que llegó al poder: ha coordinado investigaciones que han sacado a la luz decenas de casos de corrupción, violaciones masivas de los derechos humanos y pactos criminales que atraviesan todo su gobierno. El libro fue escrito en sus primeros seis meses de exilio, debido a órdenes de captura por su trabajo periodístico.