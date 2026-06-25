Otros dos sospechosos por crimen de niño en San Bernardo quedan en prisión preventiva y Fiscalía afina imputaciones

El Juzgado de Garantía de San Bernardo dictó la medida cautelar de prisión preventiva para otros dos sujetos, mayores de edad, detenidos por su presunta participación en el asalto en modalidad encerrona que provocó el deceso de un niño de 12 años en San Bernardo.

El tribunal acogió la solicitud del fiscal de Análisis Criminal Occidente Leonardo Tapia por la participación de los imputados en tres violentos robos ocurridos la madrugada del martes 23 de junio, que culminaron con la muerte de Alejandro Águila.

De acuerdo a la información policial, ambos reconocieron en primera instancia su participación en los delitos investigados.

Registros de cámaras de seguridad junto a evidencia científica, además de prueba testimonial y reconocimiento de testigos los situó en el lugar de los hechos.

Uno de ellos, de 18 años, se entregó en la 62° Comisaría de Carabineros de San Bernardo y el segundo, de 23 años, fue capturado por personal del OS-9 en Puente Alto.

Antes de las primeras 24 horas transcurridas desde que tuvo lugar el crimen, Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente, logró la captura de tres de los presuntos responsables.

Un cuarto se entregó durante la madrugada del miércoles en una unidad policial a la que llegó con su padrastro.

El tour delictual

Dos mayores de edad, de 18 y 21 años, quedaron en prisión preventiva, después de su formalización, el miércoles. Para los dos menores, ambos de 17 años, el Juzgado de Garantía de San Bernardo dispuso su internación provisoria.

Los cuatro fueron formalizados por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, por un “tour delictual” que desarrollaron la madrugada del miércoles 23 de junio en cercanías de la Ruta 5.

La banda asaltó a un trabajador y a un conductor en un servicentro Shell y robaron una camioneta; luego, le quebraron la clavícula a un carabinero de franco para quitarle su mochila en un paradero de locomoción colectiva; y en tercer lugar, dieron muerte a al menor de 12 años, arrastrándolo con el automóvil que le arrebataron a su tía.

En el desarrollo de los hechos, uno de los imputados abandonó al grupo y se incorporó otro integrante de la banda.

Por estos “enroques”, el Ministerio Público está desarrollando un trabajo para detallar las imputaciones respecto a los delitos en los que participaron los seis sospechosos.

De los seis, cinco participaron directamente de la encerrona fatal.

Tras la audiencia de este jueves, el fiscal Leonardo Tapia recalcó que “hay una distribución de funciones” entre los integrantes de la banda y dijo que con estas últimas dos personas detenidas “se cierra el círculo respecto del total de los imputados”.

“Ya están plenamente identificados cada uno de ellos y la participación que realizan en estos tres hechos”, indicó.

Asimismo, el fiscal informó que se siguen desarrollando diligencias y explicó que evaluarán una eventual reformalización.

“Hay un previo acuerdo para la concreción y la realización de estos delitos. Por lo tanto, de que una persona se haya bajado o no de un vehículo no tiene mayor sentido”, aseguró.