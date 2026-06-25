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    El paso al frente de Lore: “Es muy solitario hacer un proyecto solista, pero es rico sentir que todo lo define una misma”

    La cantante de Chicarica debuta como solista con Anónima, un EP en que reúne canciones trabajadas durante años y donde se permite una búsqueda más íntima, abstracta y personal. El disco será, además, marca el regreso del renovado sello Cazador.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    No tuvo prisas. La mutación de Lorena Pulgar, de ser la cantante del grupo Chicarica, a una solista en todo su espesor tomó un tiempo de maduración. Un proceso que culmina durante este invierno con el lanzamiento de su primer EP como solista, Anónima.

    “Yo lo tenía planeado hace mucho tiempo”, dice al teléfono con Culto, con su habitual estilo sucinto. Pero el habitual vértigo de su vida laboral y el trabajo junto a su banda madre le absorbieron la agenda. “Me tomé mi tiempo, la vida pasó, me prorrogué, aunque siempre estuvo dentro de los planes hacerlo”.

    Tras ganar un Fondart, la artista comenzó a trabajar en el material que acumuló desde 2022 a la fecha. El resultado son las cinco canciones que integran el EP a publicarse este 29 de junio. También incluye Siempre Animal, un tema publicado en 2020 que de alguna forma adelantó este paso. “Esto es un compilado de todo lo que estuve haciendo“, dice.

    Lorena Pulgar

    Para estas composiciones, Pulgar se hizo acompañar por Santiago Fara como productor musical. Un rostro conocido y músico de larga experiencia, pues en su momento fue integrante de Chicarica. “En la banda tenemos una disciplina muy marcada siempre estamos los tres acompañando en todo momento. Entonces, es muy solitario hacer este proyecto solista. Pero al final es rico sentir que todo lo define una misma y da lo mismo el resto”.

    Y aunque puede sonar contraproducente, el título del EP supone una declaración. “Es porque yo siempre he hecho música desde el querer hacer arte más que usarlo para figurar”. De allí la portada, en que solo se ve el cuello y parte de un hombro de la artista. “Para mí, en general, menos es más. Me gusta que que no se ensucie tanto. Creo que lo visual dice mucho. Estuve buscando algo que significara más espacio, más que llenarlo de información, porque lo que se escucha ya tiene mucha información. Quería equilibrarlo con la música”.

    Anónima no solo marca el debut en sociedad de Lore como solista. Como adelantó Culto, también marca el reinicio del sello Cazador, casa disquera clave en el desarrollo del indie chileno a comienzos de la década del 2010. Fue la gestión de Diego Sepúlveda el que permitió ese cruce, pues ya está vinculado con Chicarica y él le pidió escuchar este material. A Pulgar, esta coincidencia la llena de orgullo. “Me pone muy feliz que esta sea como la primera noticia de su vuelta, creo que es un indicador de que se viene con todo”.

    En sus cinco canciones, Anónima repasa una propuesta pop ecléctica. En A Cambio Nada, la canción de apertura, la percusión sugiere una sensación de avance que dialoga con la letra. “No hay sorpresa en el aire/Solo certeza de amarte”, canta en el estribillo.

    También es un trabajo propositivo. En los temas Horas y El Ello, se exploran beats de reggaetón en diálogo con percusiones que luego mutan hacia otra sensación. No siguen el formato canción tradicional, más bien parecen dejarse llevar por la producción y la invitación al movimiento. “A mí me gusta la música collage”, dice Lorena, como una definición. “Y me encanta el reggaetón, es parte de una también”.

    Lorena Pulgar

    El Ello, la canción número 4 (y la última que terminó para el EP, por lo compleja que resultó), arranca desde un beat de reggaeton pero luego se transforma a un beat de pista que sube el tempo, con un sonido metálico y profundo al mismo tiempo. “Me gusta mezclar y soy breve en mis ideas, no me gusta alargar mucho. En general, en mis ideas soy mucho más abstracta también. Creo que eso se nota en la configuración de estructura de las canciones”.

    El disco tendrá un adelanto más con el tema Horas, desde este 25 de junio, mismo día en que habrá una escucha exclusiva del epé en el Ritmo Colectivo (también conocido como Ri.Co HiFi), el primer listening bar de alta fidelidad de la capital, a las 19:00 horas. También habrá una selección de vinilos a cargo de las DJ Nastassja y Doctora Snoozelova.

    Un hito que marcará el estreno para un trabajo que también tendrá una salida hacia el escenario. “Más adelante, como en un par de meses, ya estamos preparando un show en vivo”, anticipa Lore. El ritmo no para.

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