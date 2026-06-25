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    Marco Rubio señala que la prioridad en Venezuela es redoblar las tareas de búsqueda y rescate tras doble terremoto

    El secretario de Estado estadounidense además sostuvo que “estamos enviando equipos de búsqueda y rescate desde el condado de Fairfax, en Virginia, y desde Los Ángeles".

    Por 
    Europa Press

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha señalado este jueves que la prioridad en Venezuela tras el doble terremoto, es avanzar con las labores de búsqueda y rescate en los edificios derrumbados.

    “Estamos enviando equipos de búsqueda y rescate desde el condado de Fairfax, en Virginia, y desde Los Ángeles. Se sumarán otros más. En estos momentos, su necesidad más urgente son las labores de búsqueda y rescate”, ha valorado el jefe de la diplomacia norteamericana desde Bahréin, donde ha participado en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

    “Hay muchos edificios derrumbados, por lo que necesitarán mucha ayuda para desescombrar la zona”, ha señalado, al tiempo que ha apuntado que el aeropuerto sufre graves daños por lo que el Departamento de Defensa tendrá que implicarse para hacer llegar insumos humanitarios a Venezuela.

    “Esas son las necesidades más urgentes, a corto plazo, para las próximas 48 a 72 horas, porque en las operaciones de búsqueda y rescate se intenta llegar a las personas mientras aún se les pueda salvar la vida. Están sepultadas bajo los escombros”, ha argumentado, señalando que países como Qatar han ofrecido ayuda, mientras que Chile o El Salvador han acudido a Estados Unidos para coordinar el apoyo humanitario ante el seísmo registrado este miércoles.

    Más sobre:VenezuelaMarco RubioTerremotoEstados Unidos

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