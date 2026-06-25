Exjefe de prensa de Sedini y el hijo de Marcela Cubillos se integran a la dirección de prensa de la Presidencia

Este miércoles se concretaron dos nuevas incorporaciones al equipo de prensa que acompaña al Presidente José Antonio Kast en sus actividades diarias. Se trata de los periodistas Víctor Hugo Durán y Baltazar Silva Cubillos, quienes comenzaron a desempeñar funciones en la dirección de prensa de la Presidencia.

Durán se desempeñó como jefe de prensa de la exministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini. Tras la salida de la exvocera del gabinete, permaneció trabajando en la Subsecretaría General de Gobierno, encabezada por José Francisco Lagos.

Silva Cubillos, en tanto, es hijo de la exministra de Educación y exconvencional constituyente Marcela Cubillos. Desde el inicio de la actual administración se ha desempeñado como periodista del subsecretario Lagos, función que mantuvo hasta su incorporación al equipo que acompaña las actividades del Mandatario.

Según explican desde el Ejecutivo, tanto Durán como Silva continúan perteneciendo administrativamente a la Subsecretaría General de Gobierno y, por ahora, se encuentran reforzando el equipo de Presidencia mediante una fórmula similar a una comisión de servicio.

La llegada de ambos periodistas permitirá reforzar el seguimiento de las actividades presidenciales y la coordinación comunicacional de La Moneda. Y es que desde el inicio de esta administración, el equipo de prensa de Presidencia ha operado con una dotación acotada respecto a otras administraciones.

Aunque por ahora Durán y Silva continuarán dependiendo administrativamente de la Subsecretaría General de Gobierno, en Palacio no descartan que su permanencia en el equipo, liderado por María Paz Fadel, pueda extenderse de manera indefinida.