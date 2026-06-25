Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente confirmó que se desarrolló un procedimiento de entrada y registro, previa orden judicial, en el domicilio del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida.

La medida intrusiva también consideró la oficina en que el exlegislador desarrollaba su labor en el Congreso Nacional.

El Ministerio Público indaga un delito de fraude al fisco.

La investigación se encuentra bajo reserva.

El abogado, próximo a cumplir 53 años, de las filas de la Unión Demócrata Independiente (UDI) fue diputado por Coquimbo, en dos períodos consecutivos desde 2018 a 2026.

Fue intendente de la Región de Coquimbo, entre agosto de 2013 a marzo de 2014 y antes se desempeñó como secretario regional ministerial (seremi) de Transportes y Telecomunicaciones y de Desarrollo Social.

Fuenzalida fue el denunciante de los vuelos con chárter con niños haitianos que llegaron a Chile por reunificación familiar.

Su denuncia motivó el informe de Contraloría conocido este miércoles que cuestionó la actuación de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez frente a los ingresos.