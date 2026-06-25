Efecto Trump: Cada vez menos personas consideran a EE.UU. un socio confiable

Pese a que al presidente Donald Trump le gusta decir de que, bajo su liderazgo, Estados Unidos es el país más popular y respetado del mundo, los sondeos dicen lo contrario. Una nueva encuesta realizada en 36 país del Centro de Investigación Pew, señaló que solo un 23% de las personas consultadas tiene confianza en su liderazgo en en asuntos internacionales, mientras que la percepción general sobre Estados Unidos es mayoritariamente negativa.

En muchos países, la confianza en Trump ha disminuido desde el año pasado. En general, la percepción de Estados Unidos también es mayoritariamente negativa. La opinión favorable sobre el país ha disminuido en muchos lugares durante el último año, incluyendo caídas de dos dígitos en Indonesia, Italia, Nigeria, Sudáfrica, Corea del Sur y Turquía.

En el estudio, siete países muestran una opinión mayoritariamente positiva de Estados Unidos entre sus adultos. La valoración más alta (81% favorable) corresponde a Israel. Algunas de las valoraciones más bajas provienen de poblaciones predominantemente musulmanas, como Malasia, Pakistán, Turquía y los palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este.

Trump recibe calificaciones generalmente negativas por su manejo de cuestiones clave de política exterior, incluidos los aranceles, Gaza, Irán, Groenlandia y la guerra entre Rusia y Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Europa Press/Ansgar Haase/dpa - Archivo.

La encuesta revela cambios sorprendentes a lo largo del tiempo en la forma en que la gente percibe a Estados Unidos y su papel en los asuntos mundiales.

El porcentaje de la población que considera a Estados Unidos un socio fiable ha disminuido drásticamente en muchos países desde la última vez que el Pew Research realizó esa pregunta en 2022, durante la presidencia de Joe Biden.

El estudio indicó que este descenso en la opinión pública se ha producido en varias naciones con las que Estados Unidos mantiene vínculos económicos y de seguridad de larga data. Por ejemplo, en Canadá, el 83% consideraba a Estados Unidos un socio fiable en 2022, frente al 35% actual. También se han registrado importantes descensos en algunos de los principales socios de Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico.

Ell porcentaje de personas que creen que Estados Unidos tiene en cuenta los intereses de otros países al tomar decisiones de política exterior ha disminuido en la mayoría de las naciones donde se dispone de datos sobre las tendencias desde 2023.

Por ejemplo, hace tres años, el 60% de los alemanes afirmaba que Estados Unidos tenía en cuenta los intereses de otros países, pero ese porcentaje ha caído al 23% en la actualidad. La opinión pública alemana es ahora similar o incluso más negativa que durante la presidencia de George W. Bush, cuando muchos en Europa y otros lugares se oponían firmemente a la guerra de Irak y a otros aspectos importantes de la política exterior estadounidense. En encuestas realizadas entre 2002 y 2007, entre el 27% y el 53% de los alemanes afirmaban que Estados Unidos consideraba los intereses de países como el suyo al formular su política exterior.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Israeli Prime Minister.

Las encuestas del Pew de los últimos años han revelado una preocupación generalizada por la salud de la democracia estadounidense en muchos lugares, y el nuevo sondeo muestra que una gran parte de la población mundial ya no cree que Estados Unidos respete la libertad individual.

En una muestra de 36 países, el 39% afirma que el gobierno estadounidense respeta las libertades personales de sus ciudadanos, mientras que el 56% opina lo contrario.

En 12 de los 13 países donde se consultó por última vez sobre este tema en 2021, durante la administración Biden, se han producido descensos de dos dígitos en el porcentaje de personas que afirman que Estados Unidos respeta las libertades individuales.

En un periodo más prolongado, algunas de estas acciones han caído aún más en varios de estos países.

Una encuesta realizada por el Centro en 2013 representó un punto álgido para esta medida en varios países que han estudiado regularmente. Ese año, cuando Barack Obama comenzó su segundo mandato como presidente, tres cuartas partes o más de los encuestados en Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Polonia, Filipinas, Corea del Sur y Reino Unido afirmaron que Estados Unidos respetaba las libertades individuales.

Sin embargo, en 2014, recordó el Pew, esta opinión se volvió menos común en algunos países después de que las revelaciones del excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, pusieran de manifiesto la enorme capacidad del gobierno para interceptar comunicaciones en todo el mundo.

Este año, el porcentaje de personas que afirman que Estados Unidos respeta las libertades individuales es el más bajo registrado en varios países que se han encuestado durante años, entre ellos Australia, Brasil, Chile, Grecia, Indonesia, Italia, Kenia, México, los Países Bajos, Perú, Filipinas, Polonia, Sudáfrica, Corea del Sur y Suecia.