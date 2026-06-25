El comercio minorista anota un débil 1,5% en mayo, pero la electrónica se hunde en lo que va de 2026

Las ventas presenciales del comercio minorista de la Región Metropolitana crecieron 1,5% real anual en mayo, su mejor resultado desde enero, luego de dos meses consecutivos en rojo: -3,3% en marzo y -1,6% en abril.

Pero la mejora no alcanzó para revertir el balance del año: en los primeros cinco meses de 2026 el índice acumula una caída de 0,4% real, en contraste con el alza de 7,4% que registró todo 2024.

Así lo informó la Cámara Nacional de Comercio (CNC), que elabora mensualmente el Índice de Ventas del Comercio Minorista para la RM.

“Si bien marca una mejora respecto de los dos meses previos, no alcanza para revertir el débil desempeño acumulado del año”, advirtió Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC.

La tendencia de fondo confirma esa lectura: el trimestre móvil marzo-mayo anota una baja de 0,6%, prácticamente igual a la del período anterior, completando así cinco trimestres móviles consecutivos con variaciones negativas.

Día de la madre y CyberDay

El mejor dato de mayo tuvo explicaciones específicas. “El Día de la Madre volvió a posicionarse como uno de los eventos más relevantes para el comercio, impulsando especialmente las ventas de categorías vinculadas a regalos”, señaló Silva.

A eso se sumó, en la última semana del mes, “una intensa actividad promocional previa al CyberDay, donde numerosos comercios adelantaron descuentos y campañas tanto en tiendas físicas como en canales digitales, contribuyendo a dinamizar la demanda presencial”.

CyberDay 2026 mejoró las ventas del comercio.

Descontados esos efectos de calendario, la fotografía sectorial sigue siendo heterogénea. Vestuario lideró los crecimientos con un alza de 6,6% real en mayo (acumulando 6,9% en el año), aunque al interior de la categoría las brechas son notorias: Vestuario Mujer disparó 20,1%, mientras Vestuario Hombre apenas subió 0,1% y Vestuario Infantil cayó 5,1%.

Calzado creció 4,7% en mayo, aunque en el acumulado enero-mayo todavía registra una baja de 2,5%. Línea Hogar subió 5,7% y Muebles anotó un alza de 1,9%.

Vestuario mujer anotó fuerte alza en mayo. Andres Perez

Electrónica, el rubro más golpeado

El desempeño más débil lo tuvo Artefactos Eléctricos, con una caída de 7,4% real en mayo y un acumulado de -8,8% en el año. Dentro del rubro, electrónica protagonizó el mayor retroceso: -21,2% en mayo, en parte por una alta base de comparación, acumulando una contracción de 23,3% entre enero y mayo.

Línea Blanca bajó 6,2%, mientras Electrodomésticos fue la excepción con un alza de 9,8%.

La Línea Tradicional de Supermercados, que mide el consumo de alimentos, creció apenas 0,9% en mayo, en línea con abril, cerrando los primeros cinco meses del año con una leve baja de 0,5%. Abarrotes acumuló una caída de 0,6% y Perecibles registró variación nula.

En términos de locales equivalentes, que descuenta el efecto de aperturas y cierres de tiendas, el resultado de mayo fue de 1,8% real anual, cerrando el período enero-mayo con un alza de 1,4%.

Consumidores más cautos, perspectivas difíciles

Las señales de cara al segundo semestre no son alentadoras. Silva subrayó que a “las mayores presiones inflacionarias observadas durante abril se suma un deterioro adicional en la confianza de los consumidores durante mayo”, con caídas en la evaluación de la situación económica personal y en las expectativas de compra de artículos para el hogar.

“Estos resultados reflejan hogares más cautelosos respecto de su situación financiera y menos dispuestos a realizar compras discrecionales, especialmente aquellas de mayor valor”, sostuvo.

La lectura es consistente con el último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, que advirtió que “varios de los determinantes del consumo han evolucionado menos favorablemente en los últimos meses, particularmente el mercado laboral, los ingresos reales y las expectativas de los hogares”.

En ese contexto, Silva fue directa en su diagnóstico: “La recuperación del comercio seguirá dependiendo en gran medida de una mejora más significativa del empleo formal, una recuperación de la confianza y una estabilización de las presiones inflacionarias”.