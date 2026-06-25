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    Gobierno proyecta bajas de “más de $100″ en el precio de las bencinas de mantenerse el valor actual del petróleo

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apuntó que si el mercado del petróleo mantiene su tendencia a la baja, las bencinas y el diésel en Chile caerían en dos semanas más por aplicación del Mepco.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    En el contexto de un precio del petróleo a la baja y por niveles cercanos al antes del conflicto en el Medio Oriente, el gobierno proyectó una nueva baja en el precio de los combustibles para dos semanas más.

    “Si esto se mantiene, en dos semanas más vamos a ver de nuevo bajas de más de $100, tanto en diésel como en gasolina”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en entrevista con T13 Radio.

    La baja para dos semanas más se proyecta en el contexto del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que en su objetivo inicial busca recaudar recursos para moderar las bajas y alzas abruptas en el precio de los combustibles.

    Sin embargo, por motivo de las bruscas subidas en el valor del petróleo del último tiempo y la situación fiscal de Chile, el gobierno del presidente José Antonio Kast optó por neutralizar el mecanismo y el precio de los combustibles subió más de $300.

    “Si se mantienen los precios en este nivel, van a volver a bajar (las bencinas en Chile)”, reiteró el ministro.

    Además, el secretario de Estado recordó que cuando se registró la histórica alza de los combustibles en Chile, se dijo que los precios bajarían apenas cayeran a nivel internacional. Un escenario que hoy se cumple.

    El precio del petróleo Brent, el de referencia para Chile, cotiza en torno a los US$69 por barril, su cuarta baja consecutiva y cerca de los US$65 por barril que registró previo al inicio del conflicto que afectó el estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del crudo del mundo.

    Respecto a la velocidad de la baja en el precio de los combustibles en Chile, el ministro Quiroz apuntó que está condicionada al Mepco, que hasta el momento tiene definidos sus ajustes cada tres semanas. “Hemos ajustado parámetros, etcétera, pero seguimos regidos por la ley”, dijo el ministro.

    El último ajuste del Mepco, donde bajaron las bencinas, ocurrió la semana pasada, y en consecuencia ahora quedan dos semanas más para que se actualicen los parámetros.

    Más sobre:MercadosBencinasCombustibles

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