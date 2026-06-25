Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Estados Unidos en TV y streaming. Foto redes sociales @usmnt

Avanza la tercera fecha del Mundial 2026 y Turquía se mide con Estados Unidos por el Grupo D.

El combinado de medio oriente viene de caer por 0-1 ante Paraguay, mientras que los anfitriones se alzaron por 2-0 a Australia en la segunda jornada.

Cuándo juega Turquía vs. Estados Unidos

El partido de Turquía contra Estados Unidos es este jueves 25 de junio a las 22:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Los Ángeles de California.

Dónde ver a Turquía vs. Estados Unidos

El partido de Turquía contra Estados Unidos se transmite en DSports de DirecTV.

La cobertura online del duelo va por las plataformas DGO y Paramount+.