Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Estados Unidos en TV y streaming
Las selecciones del Grupo D se miden este jueves por el Mundial 2026.
Avanza la tercera fecha del Mundial 2026 y Turquía se mide con Estados Unidos por el Grupo D.
El combinado de medio oriente viene de caer por 0-1 ante Paraguay, mientras que los anfitriones se alzaron por 2-0 a Australia en la segunda jornada.
Cuándo juega Turquía vs. Estados Unidos
El partido de Turquía contra Estados Unidos es este jueves 25 de junio a las 22:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Los Ángeles de California.
Dónde ver a Turquía vs. Estados Unidos
El partido de Turquía contra Estados Unidos se transmite en DSports de DirecTV.
La cobertura online del duelo va por las plataformas DGO y Paramount+.
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