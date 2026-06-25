SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabinero condenado por cegar de un ojo a manifestante se entrega y cuestiona labor de fiscal Chong

    Pablo Andrés Carvajal Díaz debe cumplir una pena de 7 años de cárcel en calidad de autor del delito consumado de apremios ilegítimos calificados.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Hasta el Centro de Justicia de Santiago llegó este viernes el oficial de Carabineros Pablo Andrés Carvajal Díaz, condenado a una pena de 7 años de cárcel en calidad de autor del delito consumado de apremios ilegítimos calificados por hechos registrados durante las manifestaciones que siguieron al 18 de octubre de 2019.

    “Utilizando las herramientas que me entregó el Estado, me defendí. Lamentablemente, digo lamentablemente, esta persona resultó lesionada. ¿Y por qué lamentable? Porque nosotros los carabineros jamás, jamás tenemos en mente lesionar, dañar”, aseguró Carvajal.

    La fiscal Ximena Chong lideró la indagatoria que realizó la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Policía de Investigaciones.

    El uniformado cuestionó la actuación de la fiscal y afirmó que lideró “una investigación sesgada”.

    “Comuniqué lo ocurrido al Ministerio Público y finalmente, el mismo Ministerio Público a quien yo le entregué toda la información, fue quien decidió imputarme a mí y no a la otra persona. Y, a raíz de eso, de esta persecución, de esta larga persecución, que duró más de seis años, más de seis años de incertidumbre, finalmente, en un juicio, muy rápido, en un juicio, donde una conducción, bastante mal llevada y unos hechos que fueron completamente sacados de perspectiva, resultó que la persona que resulta culpable de todo soy yo. Un juicio que la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía de Alta Complejidad, logró dar vuelta y convertirme a mí en la persona que realizó un tiro, un tiro no defensivo, sino que con las ganas de dañar”, sostuvo.

    Carvajal nunca estuvo privado de libertad por el caso y tampoco fue apartado de la institución. Llegó con su uniforme al Centro de Justicia.

    El uniformado destacó que la institución lo mantuvo en sus filas “porque hubo una investigación administrativa la cual logró establecer que el uso de la fuerza fue conforme a los protocolos y en un escenario de protestas nunca antes vistas en Chile”.

    Figuras del Partido Nacional Libertario, el diputado y excarabinero Sebastián Zamora, el también exuniformado Claudio Crespo y el abogado Pedro Orthusteguy, lo acompañaron e hicieron un llamado al gobierno del Presidente José Antonio Kast a que se considere su indulto.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    ¿Qué señala la investigación del caso?

    El 28 de octubre fue de una de las jornadas más violentas de las protestas. Ese día el centro de Santiago, en Alameda con Santa Rosa, fue el escenario de barricadas y desmanes, además de un incendio que se inició en la tienda de Fashion Park por el lanzamiento de bombas molotov. Las llamas consumieron por completo un edificio de locales. “Esto parece un campo de guerra”, dijo a Cooperativa, tras lo ocurrido, el por entonces alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

    En ese contexto, producto de un disparo de perdigón de escopeta de Carabineros, perdió la vista de su ojo izquierdo el auxiliar médico Brandon González. Tenía 19 años.

    Según la propia acusación del Ministerio Público, González lanzó un objeto contundente a Carabineros y el capitán Carvajal hizo uso de su arma antidisturbios.

    “Lancé una lata a los carros policiales, nunca a carabineros”, afirmó González.

    De acuerdo con un informe elaborado por la Policía de Investigaciones (PDI), las evidencias que inculparían al oficial de Carabineros se obtuvieron el 11 de noviembre de 2019, tras incautar los registros de seguridad municipal en las oficinas de calle Arturo Prat 34. Así, el análisis de la única cámara del sector Alameda con San Antonio permitió “apreciar el minuto exacto del momento cuando ocurre el hecho, logrando establecer la veracidad de la denuncia”.

    El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia el 2 de marzo y el 15 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la resolución, desechando la solicitud de nulidad que hizo la defensa del uniformado.

    El tribunal de alzada hizo hincapié en que "la sentencia expresamente consigna que al momento de los hechos no existía ninguna agresión ilegítima, siendo este un requisito insoslayable para configurar cualquier hipótesis de legítima defensa“.

    “El tribunal estableció que actuó con dolo directo, lo que además, fluye nítido de la circunstancia de que se haya establecido que no solo efectuó un disparo, sino que también,con posterioridad a causar la herida ocular materia de la presente causa al afectado, le realizó desde corta distancia y por la espalda un segundo disparo con su escopeta", indica la resolución de la Corte de Santiago.

    Más sobre:18-OCrisis socialEstallido socialCarabinerosDD.HH.Fiscalía Centro NorteXimena Chong

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Marco Rubio señala que la prioridad en Venezuela es redoblar las tareas de búsqueda y rescate tras doble terremoto

    Abogado de la oposición ante el TC por Escuela Protegidas: “Es posible que pueda tener algún efecto” en el registro de vándalos

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    Corte de Apelaciones rechaza solicitud de desafuero contra el diputado Manouchehri presentada por el senador Espinoza

    Gobierno proyecta salida de más de 900 mil personas en buses interurbanos y cerca de 400 mil vehículos de la RM este fin de semana largo

    Grupo Angellini vende su participación en Puerto Coronel a la familia von Appen

    Lo más leído

    1.
    “No puede haber impunidad, excusas ni miramientos”: Ministro Arrau destaca detención de sexto sujeto por crimen donde murió niño de 12 años

    “No puede haber impunidad, excusas ni miramientos”: Ministro Arrau destaca detención de sexto sujeto por crimen donde murió niño de 12 años

    2.
    Kast recuerda a conscripto condenado tras el estallido social para descartar despliegue militar en zonas urbanas

    Kast recuerda a conscripto condenado tras el estallido social para descartar despliegue militar en zonas urbanas

    3.
    Carabineros confirma detención de sexto involucrado en encerrona donde murió niño de 12 años en San Bernardo

    Carabineros confirma detención de sexto involucrado en encerrona donde murió niño de 12 años en San Bernardo

    4.
    En 10 días debe irse del Repas: tribunal ordena que el comandante Ramiro sea trasladado otra vez a la cárcel de Rancagua

    En 10 días debe irse del Repas: tribunal ordena que el comandante Ramiro sea trasladado otra vez a la cárcel de Rancagua

    5.
    Detienen a quinto sujeto implicado en encerrona en la que murió niño de 12 años en San Bernardo

    Detienen a quinto sujeto implicado en encerrona en la que murió niño de 12 años en San Bernardo

    6.
    Concretan nuevo vuelo chárter de migrantes expulsados con 62 personas provenientes de Bolivia, Colombia y Ecuador

    Concretan nuevo vuelo chárter de migrantes expulsados con 62 personas provenientes de Bolivia, Colombia y Ecuador

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Estados Unidos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Estados Unidos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Países Bajos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Países Bajos en TV y streaming

    Abogado de la oposición ante el TC por Escuela Protegidas: “Es posible que pueda tener algún efecto” en el registro de vándalos
    Chile

    Abogado de la oposición ante el TC por Escuela Protegidas: “Es posible que pueda tener algún efecto” en el registro de vándalos

    Corte de Apelaciones rechaza solicitud de desafuero contra el diputado Manouchehri presentada por el senador Espinoza

    Gobierno proyecta salida de más de 900 mil personas en buses interurbanos y cerca de 400 mil vehículos de la RM este fin de semana largo

    Grupo Angellini vende su participación en Puerto Coronel a la familia von Appen
    Negocios

    Grupo Angellini vende su participación en Puerto Coronel a la familia von Appen

    Gobierno proyecta bajas de “más de $100″ en el precio de las bencinas de mantenerse el valor actual del petróleo

    El comercio minorista anota un débil 1,5% en mayo, pero la electrónica se hunde en lo que va de 2026

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    En vivo: se define el Grupo G con los partidos de Egipto vs. Irán y Nueva Zelanda vs. Bélgica
    El Deportivo

    En vivo: se define el Grupo G con los partidos de Egipto vs. Irán y Nueva Zelanda vs. Bélgica

    En vivo: se define el Grupo H con los duelos de Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia Saudita

    En vivo: se define el Grupo I con los partidos de Francia vs. Noruega y Senegal vs. Irak

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”
    Cultura y entretención

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”

    El paso al frente de Lore: “Es muy solitario hacer un proyecto solista, pero es rico sentir que todo lo define una misma”

    “Es necesaria para estos tiempos”: El Buzón de las Impuras se convertirá en una serie

    Marco Rubio señala que la prioridad en Venezuela es redoblar las tareas de búsqueda y rescate tras doble terremoto
    Mundo

    Marco Rubio señala que la prioridad en Venezuela es redoblar las tareas de búsqueda y rescate tras doble terremoto

    Efecto Trump: Cada vez menos personas consideran a EE.UU. un socio confiable

    Minuto a minuto: dos terremotos sacuden a Venezuela

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé