    Nacional

    Declara víctima de trauma ocular en nuevo juicio por 18-O: “Lancé una lata a los carros policiales, nunca a carabineros”

    Brandon González testificó contra un capitán de Carabineros que le disparó en una marcha ocurrida en la Alameda el 28 de octubre de 2019. Dijo que su vida cambió tras perder la vista de un ojo. La víctima reconoció haber tirado piedras en las protestas, pero, según él, no a funcionarios policiales.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Andres Perez

    Cuando recibí el impacto en el ojo, salí corriendo y recibí otro impacto en la espalda. Y después otro en el glúteo derecho. Y sintiendo ese último caí a piso”.

    Ese es parte del relato que este miércoles entregó Brandon González Benavides en el juicio contra el capitán de Carabineros Pablo Carvajal Díaz por apremios ilegítimos en contexto de estallido social.

    Se trata de una de las últimas causas que está llevando la fiscal Centro Norte Ximena Chong en contra de un uniformado por protestas originadas a partir del 18 de octubre de 2019 y cuyo juicio partió la semana pasada.

    Los hechos que se le imputan a Carvajal son haber disparado su escopeta antidisturbios contra González y haberlo cegado en protestas de la Alameda. La víctima, quien por ese entonces tenía 19 años y hoy tiene 25, perdió la visión del ojo izquierdo.

    Los abogados Felipe Barruel y Andrés Balart, defensores del uniformado, -quien permanece en funciones en Carabineros pero en trabajos de oficina-, argumentaron que Carvajal actuó en legítima defensa privilegiada en atención de las fuertes protestas que se estaban produciendo ese día. De hecho, para la defensa es clave que la propia víctima haya reconocido haber lanzado una lata contra un carro policial. También dijo haber estado encapuchado en ese momento. De hecho, en los alegatos de apertura los abogados citaron el caso de Claudio Crespo, quien fue absuelto de una imputación similar.

    “El 28 de octubre me acuerdo de que con mis compañeros fuimos a marchar. Ya en la tarde nos separamos, nos despedimos, no recuerdo bien la hora, pero estaba manifestándome y lancé una lata. Iba directo a una carro lanzagua, pero en ningún momento vi al personal había al lado”, agregó.

    Una vez detenido, relató lo que pasó al interior del carro policial: “Adentro se burlaban de mí, me insultaron, me llegaron unas cachetadas”. Posteriormente, dijo que lo dejaron acostado en una multicancha al interior de una comisaría”.

    González señaló que desde que sufrió la lesión en su ojo su vida no ha sido igual. “Me alejé de todo, me encerré, no quería salir. Ahora me junto, pero para ir a los partidos a veces (…). Yo era alegre, me gustaba hacerlas todas. Pero después me apagué. Nunca más fui el mismo. He intentado atentar contra mi vida”, declaró ante el tribunal.

    Tenso cuestionario

    En un interrogatorio que se extendió por más de dos horas y media, y por donde también pasaron un funcionario de la PDI y una tía de González, el testigo debió atender las preguntas de la defensa del capitán de Carabineros.

    En un tenso cuestionario, Balart puso el acento en supuestas contradicciones en las que habría caído González en su relato. Por ejemplo, el abogado leyó una declaración que la víctima dio a un médico del Servicio Médico Legal donde señaló ser “una persona impulsiva”, lo que fue negado por la víctima en el juicio.

    Ese testimonio de González, dijo el abogado, fue así: “Soy dejado a llevar por mis impulsos en las marchas. Por ejemplo, si veo a un carabinero que está haciendo algo que no debería, le digo, oiga, por qué usted está mojando a la señora. Y al tiro me enojo y le tiro una piedra”.

    Durante largo rato el abogado expuso un video donde aparecería el testigo en medio de la manifestación, pero negó ser él quien se veía en las imágenes.

    Balart preguntó a González si consideraba que el hecho ocurrido en esa manifestación del 28 de octubre fue un error: “Estaba manifestándome. Tal vez fue un error haber lanzado la lata, pero era para el carro lanzaguas”. Allí también admitió haber tirado piedras, “pero siempre a los carros, nunca a carabineros”.

    Al inicio de su declaración, González reconoció que tenía antecedentes por otras causas. Por último, dijo que no pertenecía al grupo denominado como “primera línea”. Se espera que el juicio finalice el lunes, jornada en que el tribunal entregará el veredicto.

