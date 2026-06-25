Corte de Apelaciones rechaza solicitud de desafuero contra el diputado Manouchehri presentada por el senador Espinoza

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la solicitud de desafuero presentada por el senador Fidel Espinoza contra el diputado Daniel Manouchehri, ambos militantes del Partido Socialista.

El parlamentario de la Cámara Alta se querelló luego de que Manouchehri lo calificara de “corrupto” y denunciara amenazas del senador en su contra. Los hechos ocurrieron mientras el diputado sostenía la acusación constitucional contra el entonces juez Antonio Ulloa, cuestionado por sus vínculos con el caso Hermosilla y posteriormente destituido.

La Corte resolvió que denunciar las amenazas de Espinoza contra Manouchehri no constituye injuria y que las expresiones de Manouchehri fueron emitidas en el ejercicio de su función parlamentaria.

Según señala el fallo, “una de las conductas denunciadas como delito se encuentra amparada por la inviolabilidad parlamentaria y la otra, aunque pudiera generar cierto descrédito, no alcanza, de la forma en que se desencadenaron los hechos ni como estos se dieron a conocer, para que tengan la significación jurídico-penal que implique considerar justificada la existencia del delito de injurias, por lo que deberá desestimarse”.

“ Se rechaza la solicitud de desafuero del Honorable Diputado don Daniel Manouchehri Lobos , requerida por el Honorable Senador don Fidel Espinoza Sandoval, sin costas”, señalaron.

Sin embargo, en el documento de la Corte precisan que dos ministras estaban de acuerdo con la solicitud, ya que llamar “corrupto” al senador Espinoza “no es una crítica política, sino una injuria, un ataque malicioso destinado a dañar la honra del afectado, máxime cuando hubo cámaras y micrófonos que captaron la situación, y el hecho se difundió por redes sociales de inmediato”.

“Mi foco sigue en representar a las casi 100 mil personas"

Ante la decisión de la Corte de Apelaciones, el diputado valoró el fallo y señaló en sus redes que “mi foco sigue en representar a las casi 100 mil personas que nos llevaron al Congreso, enfrentando los abusos del poder con la misma valentía y coraje”.

“La Corte resolvió que denunciar las amenazas del senador Espinoza no constituye injuria, y que mis expresiones fueron emitidas en el ejercicio de mi función parlamentaria”, apuntó.

“Las acciones que hemos impulsado han permitido destituir a tres jueces vinculados a la corrupción. Eso ha sido bueno para Chile. Ni las amenazas que hemos recibido, ni menos las querellas, nos van a amedrentar. La pelea interna no contribuye a nada. Mi foco está en seguir representando a las casi 100 mil personas que nos llevaron al Congreso, enfrentando los abusos del poder con la misma valentía y coraje”, afirmó Manouchehri.