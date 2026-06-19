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    La Fiscalía Nacional Económica vuelve a poner bajo la lupa al mercado de los medicamentos

    El foco estará en las condiciones de competencia de este sector en todos los canales de comercialización de los fármacos y considerando el marco regulatorio e institucional que los rige, según explicó la FNE.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Diego Martin

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció que su 11° estudio de mercado será sobre los medicamentos. El foco estará en las condiciones de competencia de este sector en todos los canales de comercialización de los fármacos y considerando el marco regulatorio e institucional que los rige, según explicó la FNE.

    De esta forma, la FNE vuelve a analizar este mercado. La primera vez, su estudio publicado en 2020 concluyó que existían importantes problemas de competencia y formuló recomendaciones de cambios normativos orientados a superarlos.

    “El nuevo estudio se funda en que persisten señales de competencia insuficiente en el mercado farmacéutico, reflejadas tanto en la penetración efectiva de los medicamentos bioequivalentes en el segmento de las farmacias como en la velocidad con que dicha entrada tiene lugar, pese a los avances normativos ocurridos durante los últimos seis años”, dijo la FNE en un comunicado.

    En detalle, la FNE explicó que el primer paso del estudio es analizar el estado de implementación de las recomendaciones realizadas en 2020.

    En segundo lugar, la FNE evaluará, “sobre la base de la evolución que ha experimentado el mercado, la vigencia de dichas propuestas y del diagnóstico que las sustenta”.

    Alejandra De Lucca V.

    Luego, el estudio indagará sobre “el funcionamiento competitivo de algunos segmentos del mercado que no han sido abordados sistemáticamente por la FNE, como es el caso de los medicamentos protegidos por patente y los medicamentos biosimilares”.

    Respecto al punto de partida del estudio, la FNE apuntó a una “hipótesis de falta de competencia que, sin perjuicio de la implementación de algunas modificaciones normativas basadas en las recomendaciones efectuadas por la FNE en 2020″.

    “Se mantienen ámbitos del mercado de los medicamentos que no funcionan de manera adecuada desde el punto de vista competitivo y que ello podría incidir en que las condiciones comerciales a las que acceden los consumidores y el Estado no sean las óptimas”, dijo también en su premisa.

    Según cifras del Ministerio de Salud citadas por la FNE, en 2024 el gasto en medicamentos en Chile superó los US$4.463 millones, creciendo de manera relativamente sostenida desde 2018, y representó más de 1,17% del PIB.

    Además, en 2023, con un monto de US$319 por persona, “Chile fue el octavo país de la OCDE con mayor gasto per cápita en compras de medicamentos en farmacias financiado directamente por las personas, frente a un promedio OCDE de US$265″, resaltó la FNE.

    “El mercado de los medicamentos es altamente sensible desde el punto de vista económico y social, y hoy amerita un nuevo examen desde la perspectiva de la FNE porque sigue exhibiendo señales de falta de competencia”, explicó el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.

    Más sobre:EmpresasSaludMedicamentosFNE

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