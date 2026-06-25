Kast recuerda a conscripto condenado tras el estallido social para descartar despliegue militar en zonas urbanas

El Presidente José Antonio Kast abordó esta tarde la posibilidad de que las Fuerzas Armadas sean desplegadas en zonas urbanas para asistir en el combate a la delincuencia, en el marco del fallecimiento de un menor de 12 años en una encerrona en San Bernardo.

Mientras participaba en un encuentro ciudadano en Lautaro, Región de La Araucanía, el mandatario reforzó lo explicado durante la jornada por el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien desde el Congreso indicó que aunque es común que luego de hechos de esta naturaleza surjan este tipo de presiones, los esfuerzos del Ejecutivo están destinados a fortalecer a las policías para la lucha contra la delincuencia.

Y, en este sentido, el jefe de Estado recordó cuando los militares salieron a la calle durante el estallido social, en el marco del estado de excepción constitucional decretado en esa ocasión. En específico, el caso del conscripto Carlos Robledo, entonces de 18 años, quien abrió fuego en 2019 en La Serena por orden de un superior, causando la muerte de un manifestante, lo que le costó una condena de cárcel de 10 años.

“En nuestra patria, cuando se le pidió la colaboración hace pocos años atrás a las Fuerzas Armadas, se produjeron hechos terribles como el fallecimiento de ciudadanos porque algún joven que estaba haciendo servicio militar voluntario tuvo que tomar una acción que estaba estipulada y falleció una persona. ¿Qué pasó con ese joven? 18 años, servicio militar, sigue preso”, recordó Kast.

“No quiero arriesgar a jóvenes que salen con armamento de guerra a resguardar a la ciudadanía, porque despues pueden quedar abandonados”, cerró.