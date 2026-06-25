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    Se despide de Wimbledon: Tomás Barrios queda fuera del Grand Slam tras caer en la última ronda de la qualy

    El tenista nacional, 135° del ranking ATP, perdió en cinco sets contra el australiano Dane Sweeny (126°).

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

    Tomás Barrios (135° del ranking ATP) batalló con todo, pero no pudo conseguir el paso al cuadro principal de Wimbledon tras perder la última ronda de la qualy en cinco sets de 4-6, 6-4, 7-6(5), 0-6 y 6-2 contra el australiano Dabe Sweeny (126°) después de cuatro horas de competencia.

    El tenista oceánico comenzó atacando desde el inicio del encuentro. Ya en el segundo juego complicó a la raqueta nacional teniendo una doble oportunidad de quebrarle el servicio, pero sin concretar la opción.

    El chillanejo, en cambio, concretó su primera amenaza para pasar adelante en el marcador en el séptimo game y con la confirmación respectiva quedó adelante por 5-3. Si bien en el noveno perdió una chance de cerrar la primera manga, acabó consiguiéndolo en el siguiente con su saque, poniendo el 6-4.

    En el segundo parcial, Barrios cedió su servicio en el cuarto juego a pesar de haber remontado un 15-40 en contra. Más tarde, en el noveno, logró recuperarlo pero el esfuerzo terminó pasándole la cuenta en el décimo, con lo que Sweeny igualó el partido quedándose con el segundo set por 6-4.

    En el tercero, la raqueta chilena tuvo mayores dificultades para asegurar su saque, pero pudo defenderse hasta llevar el partido hasta el tie break. En esta instancia, el oceánico acabó siendo más preciso y pasó adelante por 7-6(5).

    Debido a lo anterior, barrios necesitaba asegurar la cuarta manga para mantenerse en la lucha por ingresar al cuadro principal. Y lo hizo con todo. El chileno dominó de principio a fin, logrando quiebres en el segundo, cuarto y sexto juego para llevarse el set por un contundente 6-0.

    Sin embargo, la racha positiva fue cortada de cuajo por el australiano. Sweeny aprovechó los fallos de Barrios para romperle el servicio del primer y tercer game, llegando a colocarse 4-0 arriba del chileno.

    Si bien Barrios consiguió recuperar uno en el sexto, el oceánico volvió a aumentar la ventaja en el séptimo juego y cerró el partido con un nuevo 6-2.

    Tabilo, la única esperanza

    De esta manera, el único representante chileno en Wimbledon será Alejandro Tabilo. Eso sí, la primera raqueta nacional llega con resultados poco agradables.

    A su derrota inapelable de la semana pasada ante el australiano Rinky Hijikata en Queen’s, se sumó esta semana una nueva caída, igual de categórica, en el ATP 250 de Mallorca.

    El número 33 del mundo, que había quedado libre en la primera ronda, perdió este martes frente al húngaro Fabian Marozsan (62º) por 6-2 y 6-3, en apenas una hora y 19 minutos de un partido, donde su tenis estuvo lejos del que lo llevó a ganar este mismo torneo hace un par de años.

    Su rival lo conocerá este viernes cuando se lleve a cabo el sorteo del cuadro principal.

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