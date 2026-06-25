Carabineros confirma detención de sexto involucrado en encerrona donde murió niño de 12 años en San Bernardo

Durante la madrugada de este jueves, personal de Carabineros confirmó la detención de un sexto sujeto que habría participado en la encerrona donde murió un niño de 12 años en San Bernardo.

De acuerdo a la información policial, se trataría de un individuo de 18 años de edad con domicilio en San Bernardo.

Cabe recordar que durante la noche del miércoles fue detenido un quinto involucrado en el hecho. Ambos detenidos pasarán a control de detención durante este jueves, donde serán formalizados por robo en bencinera, asalto a Carabinero de franco, robo con homicidio de menor de 12 años.

Durante el miércoles se llevó a cabo la formalización de los acusados detenidos previamente. En la ocasión, los dos adolescentes de 17 años quedaron con la medida cautelar de internación provisoria, mientras que los dos adultos quedaron en prisión preventiva.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos se registraron durante la madrugada del martes, cuando un grupo de sujetos abordó el automóvil donde se trasladaba el padre, el menor y una tía de este. En la ocasión, los delincuentes amenazaron a la familia con armas cortopunzantes obligándolos a descender del vehículo.

Durante el robo, el menor no habría podido escapar por lo que quedó arriba del vehículo, mientras este era sustraído.

Según explicó el fiscal Juan Carlos Hidalgo, de la Fiscalía Occidente “desde el momento del robo, probablemente el menor quiso liberarse o bajar del vehículo, quedando enredado en el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrado por varios kilómetros”.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, condenó el trágico hecho calificándolo de “brutal”, a la vez que señaló que “el Estado falló” en la protección del menor.

“Es durísimo estar acá, efectivamente, reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado que tiene como rol primario garantizar la seguridad, la integridad física de las personas, falló”, expresó.