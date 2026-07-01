Por sicariato, tráfico de drogas y lavado de activos: condenan a 11 imputados vinculados a facción del Tren de Aragua

La Fiscalía Regional de Valparaíso entregó el balance del juicio en contra de los 11 imputados de la causa denominada “Tren del Mar”, asociación criminal internacional por diversos delitos, entre ellos cuatro homicidios, además de compartir el veredicto condenatorio de los sujetos.

El fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal, José Uribe, detalló que “estamos terminando uno de los juicios más importantes que hemos tenido en los últimos años desde la reforma procesal penal y claramente el juicio más importante en la lucha contra el crimen organizado en la Región de Valparaíso”.

“Después de casi dos meses de juicio y dos años de investigación, estamos logrando la condena de los 11 acusados por delito de asociación criminal, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de activos, también homicidio, de la facción del Tren de Aragua que operaba en la región de Valparaíso”, añadió Uribe.

El persecutor indicó que de los acusados, 10 eran de nacionalidad venezolana y uno cubano. Respecto a los roles, indicó que “fueron condenados como autores de dirigir una organización criminal uno de los sujetos, alias El Toro, que era el líder de esta organización, y el resto de los sujetos prestaban labores tales como venta de droga, protección, sicariato y lavado de activos”.

Asimismo, precisó que estos 11 sujetos se suman a ocho que fueron condenados anteriormente en un procedimiento abreviado.

Respecto a la condena, el fiscal Uribe señaló que “ las penas se conocerán el día 21 de julio con la lectura de la sentencia, pero estamos pidiendo penas que van desde el juicio perpetuo en torno a los líderes hasta los 20 años para las personas de menor participación”.

Agregando que “en realidad, entendemos que al menos tendrían que ser en total unos 150 años, a lo menos. Va a depender también de la variante de las penas; insisto, tenemos que analizar todavía el fallo que se va a reactivar en estos días, pero por estos sujetos tienen que ser penas bastante cuantiosas”.