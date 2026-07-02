SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán critica la reunión de Estados Unidos con una docena de países de la región: “Busca ocultar su comportamiento ilegal”

    “Estados Unidos ha demostrado constantemente su absoluto desprecio por la paz y la seguridad auténticas en Asia Occidental", señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

    Por 
    Europa Press
    Banderas de Irán y Estados Unidos. Foto: setav.org/archivo.

    Las autoridades de Irán han criticado este jueves la reunión del comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, con los responsables de Defensa de una docena de países de la región, asegurando que es una “pose” que busca “ocultar las políticas desestabilizadoras y el comportamiento ilegal” de Washington en la región.

    “Estados Unidos ha demostrado constantemente su absoluto desprecio por la paz y la seguridad auténticas en Asia Occidental. Este tipo de reuniones no son más que una pose, destinada a ocultar las políticas desestabilizadoras y el comportamiento ilegal de Estados Unidos en la región”, ha señalado este jueves el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en un mensaje en redes sociales.

    En este sentido, el alto cargo iraní ha pedido a los países de la región “mantenerse alerta” y “extraer lecciones claras” de la situación en Medio Oriente tras denunciar que las “agresiones militares y actos maliciosos” de Estados Unidos e Israel han vulnerado “la paz y la seguridad regionales”.

    Cooper se reunió este miércoles con altos mandos militares del Bahréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Yemen.

    Los uniformados han debatido sobre la situación actual de la seguridad regional y las “oportunidades” para “mejorar” la colaboración en materia de defensa en la zona, según ha informado el CENTCOM en un comunicado que recalca que han “subrayado su compromiso común con la libre circulación del comercio a través del estrecho de Ormuz”.

    Más sobre:IránEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno anuncia subsidios a la contratación para generar 50 mil empleos y enfrentar la “emergencia laboral”

    Raúl Leiva (PS) valora dictamen de Contraloría sobre Steinert y plantea crear una comisión especial investigadora

    Por dictamen de Contraloría sobre Steinert: Urrutia (FA) dice que analizarán pasos a seguir y emplaza a Kast a “no evadir su responsabilidad”

    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    Ministerio Público formalizará a exsocio de Buk por presunto delito de estafa

    Kaiser insiste en proyecto de indulto general a uniformados y emplaza al Presidente Kast: “Hasta el momento no ha hecho nada”

    Lo más leído

    1.
    La Fiscalía de Alemania afirma que el imputado por el sabotaje del Nord Stream “seguía órdenes” de Ucrania

    La Fiscalía de Alemania afirma que el imputado por el sabotaje del Nord Stream “seguía órdenes” de Ucrania

    2.
    Respuesta lenta, salud colapsada, escasez: la frustración crece ante las carencias acumuladas en Venezuela

    Respuesta lenta, salud colapsada, escasez: la frustración crece ante las carencias acumuladas en Venezuela

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Argelia en TV y streaming

    Raúl Leiva (PS) valora dictamen de Contraloría sobre Steinert y plantea crear una comisión especial investigadora
    Chile

    Raúl Leiva (PS) valora dictamen de Contraloría sobre Steinert y plantea crear una comisión especial investigadora

    Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Por dictamen de Contraloría sobre Steinert: Urrutia (FA) dice que analizarán pasos a seguir y emplaza a Kast a “no evadir su responsabilidad”

    Gobierno anuncia subsidios a la contratación para generar 50 mil empleos y enfrentar la “emergencia laboral”
    Negocios

    Gobierno anuncia subsidios a la contratación para generar 50 mil empleos y enfrentar la “emergencia laboral”

    Ministerio Público formalizará a exsocio de Buk por presunto delito de estafa

    Más de la mitad de las negociaciones colectivas de la industria minera programadas para el 2026 están listas: restan 17

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío
    Tendencias

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Figura de Senegal anuncia que se aparta de su selección mientras Pape Thiaw siga siendo el técnico
    El Deportivo

    Figura de Senegal anuncia que se aparta de su selección mientras Pape Thiaw siga siendo el técnico

    La preocupación del DT de Inglaterra a días del duelo ante México: “No hay forma de adaptarnos; es imposible en cuatro días”

    “Ahora tal vez buscará otro Beccacece, alguien maleable, obediente”: en Ecuador ningunean al ex DT de la U

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir
    Tecnología

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Fin de una era: PlayStation dejará de fabricar juegos en formato físico a partir de este año

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo
    Cultura y entretención

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    Zelenski promete que Ucrania responderá al ataque masivo de Rusia sobre Kiev: “De eso no hay duda”
    Mundo

    Zelenski promete que Ucrania responderá al ataque masivo de Rusia sobre Kiev: “De eso no hay duda”

    Irán critica la reunión de Estados Unidos con una docena de países de la región: “Busca ocultar su comportamiento ilegal”

    OMS declara el fin del brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica