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    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Croacia en TV y streaming

    El cuadro de Cristiano Ronaldo sale a la cancha por los 16avos de final del Mundial.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Croacia en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales Selección de Portugal

    Este jueves llega el turno de Portugal para salir a la cancha por los 16avos de final del Mundial 2026, donde se mide con Croacia.

    La selección de Cristiano Ronaldo viene de un último empate sin goles con Colombia al terminar la fase de grupos.

    Por su parte, el cuadro croata cerró la reciente fase con un triunfo por 2-1 ante Ghana.

    Cuándo juega Portugal vs. Croacia

    El partido de Portugal contra Croacia es este jueves 2 de julio a las 19:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el estadio Toronto de Canadá.

    Dónde ver a Portugal vs. Croacia

    El partido de Portugal contra Croacia se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

    La cobertura online de este cruce va por chilevision.cl, además de las plataformas DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Partidos hoyMundial hoyPortugalCristianoCristiano RonaldoRonaldoCroaciaPortugal vs CroaciaPortugal - CroaciaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioA qué hora juega PortugalHora ChileQuién transmite

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