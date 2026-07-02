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    Más comunas en Santiago y regiones: El plan de crecimiento de los restaurantes Chili’s y P.F. Chang’s

    El nuevo operador de las marcas en Chile, Alpha Group, que las compró a Alsea a fines del año pasado, inauguró el miércoles su primer local Chili's fuera de los malls, en Isidora Goyenechea.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Chili's restaurantes

    El pasado 6 de noviembre de 2025, el grupo mexicano Alsea, el mayor operador gastronómico de América Latina y Europa, anunció la venta de sus restaurantes de las marcas Chili’s Grill & Bar y P.F. Chang’s en Chile, para concentrarse en sus activos mayores: la cadena de hamburgueserías Burger King y de cafeterías Starbucks.

    El comprador fue Lucens Capital, un private equity con sede en Argentina y Nueva York, especializada en adquirir compañías medianas en Latinoamérica.

    Este fondo incorporó como socios y ejecutivos operativos a Santiago Farinati, exdirector general de Alsea para el Cono Sur, y a Sebastián Gennaro, exgerente de Desarrollo para Latinoamérica del gigante mexicano.

    Como matriz de la operación crearon la empresa Alpha Group, cuyo gerente general o CEO es Farinati y gerente de operaciones o COO, Gennaro.

    Luego de ocho meses de preparación, este miércoles tuvieron su primer hito como nuevos controladores de las marcas: inauguraron el primer local a la calle, o sea que no está dentro de un mall, de la marca Chili’s, en Isidora Goyenechea en el barrio El Golf, donde antes se ubicaba un P.F. Chang’s.

    La intención es revitalizar ambas marcas, ubicándolas en sitios que consideran más adecuados para el tipo de público.

    Alpha Group entonces parte su operación con seis restaurantes Chili’s en los centros comerciales Parque Arauco, Cenco Costanera, Alto Las Condes, Plaza Los Dominicos, Arauco Maipú e Isidora Goyenechea, y dos P.F. Chang’s en Parque Arauco y Alto Las Condes.

    Santiago Farinati, CEO de Alpha Group, matriz de las marcas Chili's y P.F. Chang's en Chile

    Expansión geográfica

    Junto con la adquisición de las marcas a Alsea, el fondo Lucens acompañó un financiamiento para la expansión de Alpha Group, para lo cual la compañía cuenta con cerca de US$5 millones.

    “Queremos desarrollar operaciones consistentes, cercanas y de alto estándar, manteniendo la esencia de las marcas que representamos y conectándolas de manera inteligente con las expectativas del mercado local”, dijo Farinati en el evento del miércoles.

    “Y Alpha Group estará viendo traer otras marcas al ecosistema chileno”, añade Gennaro.

    Pero al menos con sus dos marcas actuales, proyectan casi duplicar su operación durante los próximos 36 meses, pasando de las actuales ocho tiendas a entre 15 y 16 locales, con aperturas tanto en la Región Metropolitana como en regiones.

    Según cálculos de la industria, un local de las características de estos restaurantes demandan una inversión promedio de entre US$800 mil y US$1 millón cada uno.

    “Estamos construyendo una operación con mirada de largo plazo, donde la experiencia de cada invitado, el compromiso de nuestros equipos y la eficiencia son parte de una misma propuesta”, afirma Gennaro.

    Actualmente, Alpha Group emplea a cerca de 400 personas y espera superar los 750 colaboradores al término de su plan de expansión. Sólo en el local de Isidora trabajan 45 personas.

    Dentro de su proyecto de crecimiento para Chili’s en regiones, es casi un hecho que próximamente abrirán un local de Chili’s en Concepción y para “un poco más adelante” evalúan opciones en Viña del Mar, Temuco y Puerto Montt. Dentro de Santiago, cuentan con intenciones de llegar a La Florida y evalúan oportunidades en Ñuñoa, Puente Alto y Colina-Chicureo para el futuro.

    Para P.F. Chang’s, están observando posiciones para instalarse en La Dehesa y en regiones, también en Concepción.

    Según su propia definición, Chili’s es una cadena internacional de comida casual de inspiración estadounidense, conocida por su propuesta de hamburguesas, ribs, fajitas, alitas, platos para compartir y bebidas, con una experiencia que pretenden vincular al deporte en vivo.

    P.F. Chang’s, a su vez, es una cadena internacional de cocina asiática contemporánea, cuya propuesta más gourmet que Chili´s, reúne preparaciones como platos al wok, dim sum, noodles, arroces, carnes, mariscos y coctelería.

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