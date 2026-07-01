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    Gracielo Bar: coctelería de autor en una histórica casona de tres pisos

    La coctelería de autor incluye mocktails y ofrece creaciones inspiradas en tendencias globales, mientras que la cocina reúne desde platos motivados por la gastronomía asiática hasta costillas de cerdo ahumadas y entraña de res.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Gracielo Bar: coctelería de autor en una histórica casona de tres pisos Cortesía

    Es uno de los restaurantes más llamativos de Providencia. No únicamente por sus propuestas gastronómicas y de coctelería, sino que también, porque está situado en la histórica casona que alguna vez perteneció al expresidente Carlos Ibáñez del Campo.

    Gracielo Bar está ubicado en Cirujano Guzmán 194, en medio de un barrio patrimonial posicionado a apenas unas cuadras del Metro Manuel Montt.

    Antes de entrar, lo primero que llama la atención es lo imponente del recinto: tiene tres pisos, y tanto en el primero como en la azotea figuran amplias terrazas.

    Una vez dentro, la diversidad de espacios toma el protagonismo.

    El Salón Azul, en el primer piso, reúne muebles de tonalidades azules que invitan a la relajación. El Salón Primavera, por su parte, rinde honor a su nombre con un papel tapiz floral, que evoca la frescura de dicha estación.

    Cada uno de los ambientes está pensado para brindar una experiencia que se adecúe a los intereses del visitante, ya sea si busca celebrar con amigos, tener una cita o convocar un after office.

    La azotea se presenta como un espacio más relajado, pero igualmente cuidado, ideal para festejar un cumpleaños, interactuar entre distintos grupos o sentarse en la barra para conversar con otras personas.

    Uno de los aspectos que más resalta de Gracielo es su versatilidad. No solo en ambientes, sino que también en su carta.

    La coctelería de autor incluye mocktails y ofrece creaciones inspiradas en tendencias globales, mientras que la cocina reúne desde platos motivados por la gastronomía asiática hasta costillas de cerdo ahumadas y entraña de res.

    La propuesta, más que centrarse en un estilo o tradición en particular, se basa en un concepto de maridaje, en el que los sabores se complementan para crear una armonía conjunta.

    Esto, en un formato atractivo a la vista, y en un entorno con la capacidad de adaptarse a los intereses y gustos de diferentes perfiles de comensales.

    Cómo es Gracielo, el bar con coctelería de autor en una casona de tres pisos

    En coctelería, uno de los favoritos de la casa es el Diva Pop, que combina vermut bianco, vodka, agua miel, limón, yuzu y una gomita elaborada a partir de este mismo cítrico.

    Esta última le otorga un estilo único y contemporáneo, que aporta textura e intensidad cuando se acompaña con el bebestible.

    Gracielo Bar: coctelería de autor en una histórica casona de tres pisos Cortesía

    El jefe de barra de Gracielo, Alan Jiménez, comenta a La Tercera que “la idea es que todos los garnish sean comestibles y contribuyan a una experiencia en conjunto”.

    “Toda nuestra coctelería es espectacular, pero Diva Pop es uno de los que más llama la atención. El nombre refleja su estilo: es poderoso y viene a marcar tendencia. No es solo para un tipo de público, es para quienes disfrutan de lo dulce, lo cítrico y lo amargo. Es la estrella de la noche. Todos pueden tomarlo, y les va a gustar”, asegura.

    Entre las opciones en coctelería también destacan Pecado Rosa, una preparación con vino blanco, vodka, licor de saúco, piña y limón, acompañada de cabritas saladas; Sangriento Valentín, con gin, jerez, cordial de manzana, vainilla y carmenere; y Luna Llena, con gin, licor de saúco, syrup de uva, ácido cítrico y té de mariposa.

    Gracielo Bar: coctelería de autor en una histórica casona de tres pisos Cortesía

    Estos últimos destacan por sus intensas tonalidades rosada, roja y morada, respectivamente, lo que añade un plus a quienes, además de disfrutar de los bebestibles, gustan de subir fotografías a sus redes sociales.

    Aquello también aplica para los mocktails, donde el Cola de Tigre —integrado por zumo de naranja, cordial de arándanos, shot de café y top tónica— es uno de los protagonistas.

    Gracielo Bar: coctelería de autor en una histórica casona de tres pisos Cortesía

    Bajo el concepto de maridaje, uno de los predilectos para acompañar al Diva Pop son las Croquetas del trono: croquetas de res con textura cremosa, junto a mermelada de pimentón y limón (para aplicar a gusto).

    La chef de Gracielo, Macarena Díaz, lo describe como un plato ideal para abrir el apetito.

    “Las croquetas van rellenas de carne que mechamos por cinco o seis horas. Tienen un toque levemente picante, así como el dulce de la mermelada de pimentón. Con el limón, formamos una mezcla con tintes cítricos. Cuando la pruebes, vas a sentir un toque más o menos ahumado y vas a querer seguir comiendo”, afirma a La Tercera.

    Agrega que otro de los favoritos para iniciar son las Gyozas del imperio, las cuales están rellenas de cerdo y son acompañadas con salsa teriyaki y daikon, un encurtido de rábano.

    Cada uno de sus elementos son elaborados en el mismo restaurante.

    Quienes desean sorprenderse con nuevos sabores, o no tienen claridad sobre qué tipo de comida quieren degustar en una ocasión en particular, encontrarán una amplia variedad de opciones en Gracielo.

    Desde ostiones cubiertos en queso parmesano, tartar de atún y camarones fritos hasta entraña de res, costillas de cerdo ahumadas, hummus y tablas de quesos.

    “La idea es que pruebes un primer bocado y que te lleve a volar, sin siquiera a veces estar preparado para lo que vas comer”, afirma la chef.

    Jiménez sentencia: “Tenemos propuestas interesantes en coctelería y gastronomía, pero además, nos caracteriza la atención y la buena onda que se genera en el local completo. Buscamos que la gente se adhiera al proyecto, a la experiencia, y al poder venir a un lugar y pasarlo realmente bien”.

    Puedes revisar su carta y hacer reservas haciendo clic en este enlace.

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