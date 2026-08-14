Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de agosto

La mayor expo de autos clásicos de Chile

Antes los autos no eran necesariamente mejores —sonaban, contaminaban y fallaban mucho más— pero algo tienen los modelos clásicos, quizá la audacia en su diseño o la minuciosidad de los detalles, que no dejan de maravillar. Todo el carácter del que carecen las SUV o hatchbacks actuales les sobra a los escarabajos, renoletas, fitos y minis del siglo pasado, como los que se exhiben permanentemente, junto a otros vehículos de lujo, en el Museo Jedimar.

Dirección

Museo Jedimar (San Francisco de Borja 1240, Estación Central)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 17:00

Entrada

Desde $4 mil

Lanzamiento de vinilos chilenos en el GAM

Joselyn Heyden

El mercado de la nostalgia no se detiene y en los vinilos encontró todo un yacimiento que explotar. En Chile este era un territorio inexplorado, pero de a poco comienzan a proliferar las reediciones de antiguos LP, desde clásicos transversales, como Corazones, de Los Prisioneros, hasta reliquias indie, como el debut de Protistas. Todos ellos, y otros 20 lanzamientos más, se presentarán en el Día del Vinilo 2026.

Dirección

Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

Horario

Sábado, de 11 a 20:00

Entrada

Gratuita

30 miradas artísticas sobre la naturaleza

Ante el asedio de lo artificial, es normal que busquemos refugio en lo natural. Pero la naturaleza, salvaje e impía, no siempre es sinónimo de sosiego. Un bosque puede ser tenebroso o relajante, dependiendo de cómo, cuándo y dónde se lo observe. Esa diferencia de perspectivas es la que ofrece “Expresión botánica”, una muestra que reúne a 30 artistas alrededor de una sola pregunta: ¿cómo miramos lo que crece a nuestro alrededor?

Dirección

Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 19:00

Entrada

Gratuita

Un encuentro de literatura fantástica

Una de las categorías que mantiene con vida a la industria editorial, pero que no obtiene suficiente reconocimiento por eso, es la literatura fantástica. Sus lectores son también fanáticos que, además de leer con voracidad, producen y consumen mucho material relacionado y se desviven por los autores y sus historias. Ese mundo, poco cubierto en los medios, se reunirá en el Bookish Fest, con un montón de merch y actividades.

Dirección

Casa de los Diez (Santa Rosa 179, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 19:00

Entrada

Gratuita

Un drama sobre crianza, adolescencia y redes sociales

Suzie Miller, la abogada y dramaturga australiana que llegó a todo el mundo con su obra Prima Facie, vuelve con otro drama legal: Inter Alia, la historia de una intachable, jueza, madre y esposa, a la que una improbable acusación se le aparece en su propio hogar. Dirigida por Pablo Halpern y protagonizada por Paola Giannini, vive su último fin de semana en cartelera en Zoco. 30% de descuento para suscriptores La Tercera.

Dirección

Centro Zoco (Av La Dehesa 1500, Lo Barnechea)

Horario

Sábado, 19:30; domingo, 18:00

Entrada

Desde $13.225 en puntoticket.com

Una historia sobre los incendios de Yungay

El Barrio Yungay, aparte de ser uno de los más antiguos de Santiago —o seguramente por eso— es también una de las zonas que más incendios sufre en la capital. Basándose en registros de bomberos y archivos de época, además de restos materiales de algunos siniestros, el artista y psicólogo Ignacio Gutiérrez hace una cartografía del fuego junto a una escultura cinética que, como las llamas, se enciende y se apaga sin cesar.

Dirección

Galería Hifas (Libertad 304, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, todo el día

Entrada

Gratuita

La música de Disney y Pixar en vivo

La Orquesta Filarmónica Antena, creada en La Serena y conformada solo por jóvenes músicos de esa zona, ha ganado múltiples premios en el extranjero —entre ellos, cuatro galardones en el Mundial de Orquestas de Viena— y ahora dará dos funciones en Santiago para interpretar los más reconocidos clásicos musicales de las películas de Disney y Pixar. Desde La bella y la bestia hasta Coco, pasando por Frozen y El rey león. 20% de descuento para suscriptores LT.

Dirección

Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

Horario

Sábado, 16 y 19:00

Entrada

Desde $30.800 en ticketplus.cl

Alturas de Machu Picchu en Viña

Hace 45 años, mientras vivían en Francia, un productor peruano les propone a Los Jaivas una idea loca: transformar el poemario Alturas de Machu Picchu de Neruda en una gran cantata latinoamericana. El concepto se transformó hasta convertirse en el álbum más trascendental de la banda, que los tiene tocándolo íntegro por los principales escenarios de Chile. Este domingo es el turno del Municipal de Viña.

Dirección

Teatro Municipal Viña (Plaza Vergara, Viña del Mar)

Horario

Domingo, 19:30

Entrada

Desde $34.500 en puntoticket.com

Un clásico instantáneo de Sindey Lumet

Sidney Lumet debutó como director en 1957 con una película de veterano. La luz, la tensión y los personajes de Doce hombres en pugna, protagonizada por un intenso Henry Fonda, parecen los de un experimentado cineasta y no los del joven artista que comenzaba una larga carrera. Los dilemas morales y la psicología de masas pocas veces fueron tan bien filmados como en este clásico del cine judicial.

Dirección

Cine Arte Normandie (Tarapacá 1181, Santiago)

Horario

Sábado, 16:40

Entrada

$6 mil en normandie.cl

Los 30 años de “Mágico” de Joe

A mediados de los noventa solo parecía haber espacio para la fiesta pero nadie sabía muy bien cómo encausarla. Por eso, cuando Joe Vasconcelos logró maridar el espíritu cumbianchero criollo con la percusión de las batucadas brasileñas, las radios se rindieron a sus pies y no hubo celebración que no se encendiera con “Mágico”, el hit que abrió su disco Toque y que lleva más de 30 años haciendo cantar y bailar.

Dirección

Club Chocolate (Ernesto Pinto Lagarrigue 192, Recoleta)

Horario

Sábado, 21:00

Entrada

$23 mil en passline.com