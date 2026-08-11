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    Más de 45 viñas de autor, etiquetas exclusivas y más: así será la celebración de 10 años de la Feria Bocas Moradas

    La entrada incluye la copa oficial de Bocas Moradas junto con 15 degustaciones, lo que permite recorrer la feria a través de distintos estilos, cepas y proyectos vitivinícolas. El evento también contará con propuestas gastronómicas especialmente seleccionadas para acompañar la experiencia.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Más de 45 viñas de autor, etiquetas exclusivas y más: así será la celebración de 10 años de la Feria Bocas Moradas Cortesía

    La Feria Bocas Moradas celebrará su primera década con una edición especial, la cual se desarrollará en Polo Apoquindo a principios de septiembre.

    Durante dos días, los asistentes podrán recorrer una selección de más de 45 viñas de autor, provenientes de distintos valles vitivinícolas de Chile.

    Asimismo, podrán conversar directamente con sus productores, descubrir etiquetas de edición limitada, degustar vinos difíciles de encontrar en el comercio tradicional y comprar botellas directamente en sus stands.

    La celebración de los 10 años busca poner en valor el trabajo de pequeños y medianos productores que, año tras año, han convertido a la feria en una vitrina para la innovación, la diversidad y la identidad del vino chileno.

    Más de 45 viñas de autor, etiquetas exclusivas y más: así será la celebración de 10 años de la Feria Bocas Moradas Cortesía

    “Queremos que esta edición sea un homenaje a las viñas que han crecido junto a nosotros y también una invitación para que nuevas personas descubran el enorme talento que existe detrás del vino de autor chileno. Más que una feria, Bocas Moradas es un espacio para conversar, aprender, degustar y conocer las historias que hay detrás de cada botella”, afirman desde la organización.

    La entrada incluye la copa oficial de Bocas Moradas junto con 15 degustaciones, lo que permite recorrer la feria a través de distintos estilos, cepas y proyectos vitivinícolas.

    De la misma manera, el evento contará con propuestas gastronómicas especialmente seleccionadas para acompañar la experiencia, espacios para disfrutar durante toda la jornada y un ambiente pensado para quienes buscan descubrir nuevos productores y compartir en torno a una copa.

    Más de 45 viñas de autor, etiquetas exclusivas y más: así será la celebración de 10 años de la Feria Bocas Moradas Cortesía

    Cuándo es la celebración de 10 años de la Feria Bocas Moradas y dónde comprar las entradas

    La edición de aniversario de la feria se desarrollará el 5 y el 6 de septiembre en Polo Apoquindo, ubicado en Av. Apoquindo 5421, Las Condes.

    Las entradas ya se encuentran disponibles en PuntoTicket, haciendo clic en este enlace, con valores de preventa por tiempo limitado.

    En preventa, el ticket individual tiene un valor de $20.700. El pack para dos (válido para dos personas) tiene un costo de $36.800 en esta misma etapa.

    Además, quienes compren con tarjetas de crédito BCI pueden acceder a un 20% de descuento adicional.

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