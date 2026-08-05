Casa Bosque, el restaurante sustentable sumergido en la naturaleza que reúne un hotel y expediciones

Todo partió en 1998. Ese año, el empresario Cristián Becker se contactó con el artista Sergio Andrade para que materializara un proyecto, con foco sustentable, que posteriormente se convertiría en uno de los puntos gastronómicos más atractivos de la Región Metropolitana.

Utilizaron más de 8.600 neumáticos desechados para hacer las murallas, que luego fueron cubiertas de adobe. Andrade eligió esta técnica para lograr espacios interiores curvos, que aportan una sensación de movimiento y sincronía con la naturaleza viva alrededor de la construcción.

La madera vino de cipreses caídos, los cuales fueron traídos de la zona costera de Cahuil.

Gran parte de la enfierradura provino de piezas rescatadas de antiguos locomóviles que, por ese entonces, se usaban en los aserraderos.

Tras dos años de preparativos, Casa Bosque abrió sus puertas en Camino al Volcán 16.829, Guayacán, San José de Maipo.

A casi tres décadas de su apertura en el 2000, el espacio destaca como un punto de encuentro sumergido en la naturaleza, el cual invita a desprenderse del agitado ritmo citadino y a disfrutar del entorno .

Está ubicado a unos 45 kilómetros del centro de Santiago. Y, para llegar desde ahí, no se deben pagar peajes.

Su accesibilidad lo convierte en un destino ideal para quienes deseen conectarse directamente con el medioambiente sin salir de la capital .

Casa Bosque, el restaurante sustentable sumergido en la naturaleza que reúne un hotel y expediciones Cortesía

Cómo es Casa Bosque, el restaurante sumergido en la naturaleza que reúne un hotel y expediciones

Uno de los elementos más llamativos de Casa Bosque, además de su construcción sustentable y su estética, es la presencia de figuras ocultas de duendes por distintas partes del recinto .

Esto se complementa con pinturas en los techos, lámparas artesanales y múltiples intervenciones artísticas.

Una mágica experiencia es el lema que sintetiza la propuesta y que se materializa en cada una de sus áreas.

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“Siempre me gustó el tema de los duendes y las hadas cuando era niño. La arquitectura de Casa Bosque invita a que estos seres estén con nosotros” , dice Becker en entrevista con La Tercera.

Y agrega: “Así lo sentí desde el inicio, así que empecé a buscar artesanos. Al principio me costó mucho encontrar este tipo de duendes en Chile. Íbamos a Bariloche (Argentina) y los traíamos desde allá. Los primeros que trajimos son argentinos, pero luego encontramos artesanos chilenos que los hacían”.

“Es un lindo concepto. A los niños les encanta encontrar los duendes, los empiezan a buscar en las murallas y los rincones. Puedes estar mirando y de repente encuentras uno”.

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Becker describe la gastronomía de Casa Bosque como “simple”, pero dedicada, con un especial énfasis en la parrilla .

No se trata de preparaciones de vanguardia, sino que de platos en los que los protagonistas destacan por sí solos, tanto en sabor como en intensidad.

En su carta se pueden encontrar desde entradas para compartir como Mollejas de vacuno y Carpaccio de res hasta fondos como Bife chorizo, Entraña Premium Angus y Asado de tira Angus Black .

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El Costillar y el Pernil de cerdo resaltan en la sección de preparaciones con ahumador, así como el Brisket Casabosque.

Este último es uno de los favoritos de la casa. Consiste en un corte de pecho de ternera cocinado lentamente durante 12 horas, para así conseguir una textura tierna y jugosa . Su adobo es elaborado con chimichurri suave, semillas de mostaza, hojas de laurel y una selección de especias.

La carta también reúne cortes de aves, pescados, diferentes acompañamientos, pastas caseras, tablas, ensaladas y postres como Crème Brûlée y Leche asada.

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También hay platos veganos , como el Exclusivo del Gnomo, con base en una mixtura de vegetales salteados, y el Timbal de quinoa.

“Nuestra gastronomía es de gusto, de sabores. Es simple, pero de calidad, con amor y dedicación. Ese es nuestro concepto”, sintetiza Becker.

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El hotel de Casa Bosque reúne 22 habitaciones, las cuales cuentan con terrazas que dan hacia el jardín exterior trasero, donde se encuentran comodidades como la piscina. También tienen una suite más amplia, la cual es utilizada principalmente cuando se celebran ceremonias de matrimonio.

La economía circular y la sustentabilidad son parte esencial de todas las operaciones, lo que también considera el restaurante y el alojamiento .

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Por ejemplo, detalla Becker, compran verduras orgánicas a emprendedores del Cajón del Maipo que tienen sus propias huertas. Asimismo, adquieren huevos de gallina libre dentro del mismo sector y sus alrededores.

“Tratamos de comprar lo más posible dentro de la comuna. Las carnes no, ya que son premium y es más difícil encontrarlas acá. Sin embargo, buscamos mantener siempre una economía circular”.

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Desde sus inicios, Casa Bosque ha utilizado un sistema de iluminación LED. También tiene una planta de tratamiento de agua que potencia el sistema de riego en su totalidad.

Junto con ello, han eliminado el plástico de sus procesos. No utilizan bombillas de este material en el restaurante, mientras que las bolsas de basura y los envases que usan son de caña de azúcar.

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“Adicionalmente, es muy gratificante decir que funcionamos 100% con energía solar en horario diurno. Esto incluye el aire acondicionado, los motores de la planta de tratamiento y las cámaras de frío. Todo funciona gracias a la energía solar”.

Pero la sustentabilidad no solo se aplica a estos aspectos, asegura el fundador de Casa Bosque.

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“Las empresas tienen que entender que los recursos humanos son lo más importante y que también son parte de la sustentabilidad: tratar bien al personal, que sean bien remunerados, que tengan beneficios. Además, tiene que estar en comunión con la comunidad”.

“En San José de Maipo, ayudamos a colegios y premiamos a los estudiantes que tienen mejores promedios y registros de asistencia, con que vengan a almorzar a Casa Bosque. Ayudamos a la junta de vecinos a financiar su fiesta de Navidad para los niños e invitamos a comer a clubs de ancianos autovalentes una vez al año”.

“Es un compromiso con la comunidad. Y eso también es parte del concepto global de lo que es la sustentabilidad” , enfatiza.

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Qué recorridos se pueden hacer con Casa Bosque Expediciones

El fundador de Casa Bosque afirma que hay múltiples puntos de interés que están en las cercanías del recinto y que se puede visitar con su servicio de expediciones.

“Está el Bosque de Los Brujos, que es un lugar espectacular, con fuentes y caídas de agua. Es perfecto para la relajación y la meditación. Indudablemente están los íconos, como el Embalse El Yeso, Laguna Negra y Mesón Alto. Este último es un glaciar, y puedes llegar a su base por caminata o cabalgata. Es una vista increíble desde lo alto”.

“También está Puente Cristo, que es otro lugar maravilloso, con una formación rocosa natural. Las aguas y el viento han creado un espectáculo ahí en Las Melosas. En Puente Ratón hay pinturas rupestres antiguas de los indígenas de la zona, realizadas en base a la semilla del quitral, una flor roja que hasta la actualidad sigue perenne ahí. Es increíble”.

Todos estos recorridos se pueden hacer con su servicio de expediciones, que cuenta con vehículos y guías certificados , precisa Becker.

“Cada visitante va con su seguro de accidentes, equipado con su botella de agua y su jockey de Casa Bosque Expediciones , así como con su morral, sándwich gourmet y snacks. Van completamente equipados. También les prestamos bastones” .

Subraya que la zona reúne todos los atributos necesarios para ser destacada como uno de los destinos de viaje más importantes del país.

“Uno de nuestros próximos objetivos es que el Cajón del Maipo esté con una gigantografía en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Tiene que estar. Y no solamente para el turismo extranjero, sino que para la empresa que haga seminarios o para quienes quieran salir de Santiago a hacer un retiro de wellness (bienestar integral) con meditación. Tenemos de todo para hacerlo. Tenemos una oferta increíble. A eso tenemos que apuntar”, sentencia.