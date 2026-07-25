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    La panadería que lleva la tradición de la masa madre a la puerta de tu hogar

    Se llama Tito’s Panadería Móvil y su creadora, Catalina Boetsch, fundó esta marca para resolver la falta de opciones artesanales en su barrio. Hoy ofrece hogazas de fermentación lenta por delivery, apostando por el respeto a los tiempos de la masa y el valor de compartir en la mesa familiar.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    La panadería que lleva la tradición de la masa madre a la puerta de tu hogar

    La comida siempre ha sido una excelente excusa para juntarse. Esa es una de las grandes lecciones que Catalina Boetsch heredó de su abuelo Tito, un hombre que disfrutaba intensamente de la buena mesa, los desayunos distendidos y la familia reunida. Ese recuerdo cobró un nuevo sentido el año pasado, cuando la panadería de su barrio bajó la cortina para siempre.

    Según comenta a Finde, de un día para otro, los vecinos se quedaron “huérfanos” de pan. Conseguir un producto de calidad pasó a exigir planificación y traslados lejanos. Boetsch notó que disfrutar de algo tan esencial se había convertido en un esfuerzo extra. Así surgió una idea sencilla con vocación de servicio, bautizada en honor a su abuelo.

    Tito’s Panadería Móvil nace con el propósito de llevar el pan directo a las casas, facilitando el acceso a un producto fundamental.

    El desafío de la paciencia en la era de la inmediatez

    La panadería que lleva la tradición de la masa madre a la puerta de tu hogar

    El modelo de Tito’s opera a través de pedidos por WhatsApp, un canal que promete velocidad y comodidad. Sin embargo, cruzar la inmediatez del delivery moderno con una producción viva como la masa madre representa un choque de mundos.

    El mayor desafío para la marca ha sido lidiar con el desconocimiento sobre los procesos artesanales. La masa madre exige tiempos largos de fermentación y un horneado meticuloso, variables que chocan con un público acostumbrado a la rapidez. “Si lo apuras, no funciona y pierde calidad”, explica Boetsch.

    Para Tito’s, la solución ha sido educar a sus consumidores y planificar la producción al milímetro, estableciendo una regla clara para su cocina: “El pan tiene sus tiempos y esos no se negocian”.

    Crecer despacio

    La panadería que lleva la tradición de la masa madre a la puerta de tu hogar

    En su menú actual, las hogazas de sarraceno, multigrano integral y la de nuez dominan las preferencias y son con ventaja las más solicitadas, explica la creadora de la panadería móvil. El público ha respondido de manera positiva a la propuesta, impulsado por el auge de la fermentación lenta y sus probados beneficios para la saciedad y la digestión.

    Según Boetsch, una vez que las personas se acostumbran a un buen pan artesanal, toman un camino sin vuelta.

    Ante el aumento de la demanda, el reto de escalar el negocio es ineludible. Para la fundadora, la calidad es un factor absolutamente intransable. La expansión del proyecto ocurrirá únicamente en la medida que permita aumentar la producción sin sacrificar el estándar, priorizando siempre la frescura. La estrategia es crecer despacio y cuidar cada hogaza como si fuera la primera.

    El objetivo final de la panadería, asegura su creadora, es que las personas vuelvan a darle valor a la mesa, al desayuno tranquilo y a la sobremesa larga. Que la hogaza llegue a la puerta de la casa es solo el punto de partida, “lo bonito es lo que pasa alrededor, cuando la familia se sienta a compartir. Ese es el legado de mi abuelo y es lo que queremos seguir llevando a cada barrio”, asegura.

    Cómo se compra

    La panadería que lleva la tradición de la masa madre a la puerta de tu hogar

    Hoy Tito’s Panadería Móvil recorre Vitacura, Las Condes, Providencia y Lo Barnechea despachando hogazas de sarraceno, baguettes y pan de papa para hamburguesa con la promesa de la fermentación lenta y entrega directa.

    Los precios van desde los $4.800 e incluyen hogazas de sarraceno, nuez, multigrano integral y hasta focaccia de masa madre de cebolla.

    El canal principal de atención y pedidos directos es el número que aparece en Instagram, pero también cuentan con un sitio oficial que ofrece membresías para coordinar entregas periódicas a domicilio.

    Lee también:

    Más sobre:Tito’s Panadería MóvilPanaderíaFermentadosMasa madreCatalina BoetschPanPanadería móvilDeliveryFindepedidos por WhatsAppmembresías de panfocaccia de cebollapan de papa para hamburguesabaguettespan de nuezpan multigrano integralhogazas de sarraceno

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