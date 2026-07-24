Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de julio

La feria de café más grande de Chile

Una buena dosis de cafeína es lo que nos vendría bien a todos después de tantos días de temporales, inundaciones, cortes de luz, mundiales de fútbol y megarreformas. En ExpoCafé habrá de sobra y de la mejor calidad: casi 200 expositores que ofrecerán unas 120 mil degustaciones, mientras al mismo tiempo se celebran competencias de distintas técnicas y charlas para expertos y aficionados. El país anfitrión este año será Colombia.

Dirección

Espacio Riesco (Av El Salto 5000, Huechuraba)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 20:00

Entrada

Desde $15.500 en expocafechile.cl

Arte y performance en Montecarmelo

Este fin de semana termina la instalación “Paraíso autoconstruido”, de la artista visual Macarena Jofré, donde recreó su visión del norte chileno, precario y bello, tan vivo como inerte, en la capilla del centro Montecarmelo. Para cerrar, habrá una performance del grupo La Chimuchina que mezcla música, luz y poesía, inspirada en los rituales festivos de los Andes nortinos.

Dirección

Montecarmelo (Bellavista 0594, Providencia)

Horario

Sábado, desde las 18:30

Entrada

Gratuita

Los diez grandes éxitos de Strauss

Johann Strauss II, el miembro más famoso de la familia más famosa de la música clásica decimonónica, considerado como el rey del vals, fue capaz de revolucionar esta danza de origen campesino y convertirla en obras de la máxima refinación. A 200 años de su nacimiento en Viena, este show reúne sus mayores éxitos, como El murciélago o el Vals del emperador, interpretados por la Orquesta Filodramática de Chile.

Dirección

Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

Horario

Sábado, 14:00

Entrada

Desde $45 mil en ticketplus.cl

Festival de la sopa en el MUT

Si vienen más diluvios que por favor sean de sopa, el único líquido invernal que es bienvenido si aparece en abundancia. Humilde y generoso a la vez, capaz de hacer mucho con lo mínimo, recibirá este fin de semana en el MUT el estatus que merece: el de centinela del calor en estos días grises. Catorce “soperías” tendrán sus ollas humeando mientras, al mismo tiempo, se realiza un colorido Mercado de Invierno.

Dirección

Primer piso del MUT (Apoquindo 2730, Las Condes)

Horario

Sábado, de 10 a 19:00

Entrada

Gratuita

El sinfónico regreso a Chile de Rosalía

Rosalía

Muchas cosas pasaron desde la última vez que Rosalía tocó sola en Santiago: su eje se movió de Miami a Europa, de lo bailable a lo lírico, de lo latino al latín. Ya no habla de motos ni de mamis sino de dioses, santas y dolores. En el tour de LUX, su último disco, tan elogiado como incomprendido, abundan los violines, los pasos de ballet y una propuesta escénica dramática, con cuatro actos y altas coreografías. Aún quedan entradas.

Dirección

Movistar Arena (Beauchef 1204, Santiago)

Horario

Sábado, 21:00

Entrada

Desde $88 mil en puntoticket.com

Un debate sobre La odisea de Nolan

Adaptar la obra literaria más influyente de la cultura occidental no solo iba a cosechar aplausos: Christopher Nolan sabía muy bien que hacer una película del relato de Homero levantaría las sospechas de los guardianes de la tradición, tanto cinematográfica como literaria. De eso y mucho más conversarán, tras la proyección de la cinta, el crítico Ernesto Ayala y el escritor Álvaro Bisama en la Sala K.

Dirección

Sala K/ U. Mayor (Marín 321, Santiago)

Horario

Sábado, 16:00

Entrada

$3.200 en ticketplus.cl

Las cuecas de Daniel Muñoz en el Persa

El mal tiempo nos ha hecho olvidar lo más importante: que en menos de dos meses ya llegará el Dieciocho y con él, ojalá, el fin del diabólico Súper Niño. Para calentar los ánimos y preparar la temporada de tiquitís y ceacheís, al mediodía de este domingo, en el Persa Víctor Manuel, aparecerá Daniel Muñoz junto a los Concho e’ Vino para sacarse una que otra cuequita frente al público en el Patio Central.

Dirección

Persa Víctor Manuel (Víctor Manuel 2298, Santiago)

Horario

Domingo, 12:00

Entrada

Gratuita

Lucho Jara ahora es comediante

O quizá siempre lo fue pero ahora, lejos de los matinales y estelares, el cantante explora por primera vez este formato en uno de los escenarios más importantes del rubro: el Palermo Bar. Aunque los chistes y bromas nunca están ausentes de sus shows, Luis Jara, siempre capaz de reírse de sí mismo, presentará aquí un espectáculo más cómico que musical, lleno de historias e interacción con el público.

Dirección

Palermo Bar (Infante 1414, Providencia)

Horario

Domingo, 17:00

Entrada

$30 mil en lacomedia.cl

Cantatas de Bach en la Catedral

Felipe PoGa

Bach, la superestrella del barroco, compuso más de 200 cantatas, un catálogo que el director Víctor Alarcón, dos meses antes de morir en 2018, se propuso representar completo en distintas sesiones y lugares de la capital y convertir a nuestra ciudad en la primera de Latinoamérica en conseguirlo. Así nació Bach Santiago, que este domingo sonará por segunda vez en la Catedral Metropolitana, bajo la dirección de Néstor Zadoff.

Dirección

Catedral Metropolitana (Plaza de Armas 498, Santiago)

Horario

Domingo, 18:00

Entrada

Gratuita en musica.uc.cl

Las cuatro estaciones a la luz de las velas

Las famosas composiciones de Vivaldi, la más espléndida evocación a las temporadas del año jamás hecha, puede que no necesite el añadido de ninguna ornamentación para exaltar su belleza. ¿Pero qué daño pueden hacerle la luz de cientos de velas al sonido de las cuerdas? En Candlelight, la producción de conciertos iluminados por candelas, piensan que ninguno. Más bien lo contrario: que ayuda a vivirlo con más intensidad.

Dirección

Teatro Municipal de Viña (Plaza Vergara, Viña del Mar)

Horario

Domingo, 18:00

Entrada

Desde $30.500 en feverup.com