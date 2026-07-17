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    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de julio

    Aunque el temporal invita a quedarse en la casa, para las almas inquietas igual hay actividades y excusas para salir a pasarlo bien. Magia, teatro, música y arte, entre otros panoramas, todos bajo techo y con calefacción.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de julio

    Fuego y monster trucks en el Movistar Arena

    Los mismos modelos de Hot Wheels con los que los niños juegan en sus pistas de juguete, y que caben en las palmas de sus manos, estarán acá convertidos en bestias metalúrgicas de 3,5 metros y seis toneladas, rodeadas de fuego mientras saltan por rampas, caen sobre autos viejos, derrapan por el asfalto y brillan en la oscuridad. También habrá un show acrobático de motocross, ventas de autitos e incluso encuentros para conocer a los pilotos.

    Dirección

    Movistar Arena (Beauchef 1204, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, 11:30 y 18:30

    Entrada

    Desde $23.550 en puntoticket.com

    Primer festival de magia en Las Condes

    El chileno Jean Paul Olhaberry, el mago chileno más reconocido en el extranjero, produce y presenta Pata de Cabra, el primer festival internacional de magia e ilusionismo hecho en el país. Artistas de Argentina, España, Chile y Estados Unidos, con actos de escapismo, mentalismo y mucho humor, fueron convocados para ponerle un poco de misterio y asombro a estos tiempos donde todo parece revelado.

    Dirección

    Teatro Municipal Las Condes (Apoquindo 3300, Las Condes)

    Horario

    Sábado, 19:00; y domingo, 17:00

    Entrada

    Desde $22 mil en tmlascondes.cl

    Feria del sándwich en Franklin

    La lluvia es incómoda pero también tiene la cualidad de potenciar experiencias cotidianas. Comer algo rico, por ejemplo, es todavía más rico cuando afuera hace frío, y un barros luco, o un sándwich de pernil mayo, son mucho más perfectos durante un temporal, con el cuerpo necesitado de calorías y buenas sensaciones. En esta feria del sándwich, entre churrascos y smash burgers, el oscuro fin de semana podrá volverse sabroso.

    Dirección

    Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Festival de música, libros y ajedrez

    Pocos deportes cargan más prejuicios que el ajedrez, estigmatizado como una actividad seria, silenciosa y para gente solitaria. Todo eso se desmonta en los Encuentros de Ajedrez, eventos mensuales gratuitos llenos de comida, conversación y música en vivo. Esta vez, a propósito del Día Mundial de este juego, se realiza en el clásico Teatro Novedades, del Barrio Yungay, con show de La Brigada e intercambio de libros.

    Dirección

    Teatro Novedades (Cueto 257, Santiago)

    Horario

    Sábado, de 12 a 18:00

    Entrada

    Gratuita (aporte voluntario)

    Obra documental sobre la Guerra Civil

    Cuando Franco se impone en España, año 1939, la Embajada de Chile funcionó como asilo y allí, encerrados y escondidos, intelectuales republicanos crearon Luna, una revista de resistencia de la que aparecieron, décadas después, algunos ejemplares en Santiago. Inspirados en esa historia de cultura y represión, el Colectivo Mákina Dos montó esta obra bien poética y musical. 20% de descuento para suscriptores de La Tercera.

    Dirección

    Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

    Horario

    Sábado, 20:00

    Entrada

    Desde $17.400 en ticketmaster.cl

    Un encuentro por la reinserción

    Cuando se estrenó, el 2023, el documental Malqueridas de Tana Gilbert llamó la atención sobre un problema socialmente desatendido: la maternidad desde la cárcel. ¿De qué manera se cría, se quiere o se cuida a los hijos sin verlos? Preguntas que siguen abiertas y que Gilbert, ahora con una feria que tiene el mismo nombre de su película, donde se exponen productos elaborados por mujeres en prisión o reinserción, no deja ir.

    Dirección

    Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Javiera Parra y sus 30 años de carrera

    Parece ayer cuando, en 1995, una irónica canción de amor no dejaba de sonar en las radios FM. El pop guitarreado tipo Blind Melon de “Te amo tanto”, primer single de Javiera & los Imposibles, impulsó una carrera llena de hits, donde además del éxito Parra pudo alcanzar una voz y sonido propios, de influencia anglo pero con espíritu latino. La celebración de sus tres décadas continúa en el reluciente Teatro Mauri de Valparaíso.

    Dirección

    Teatro Mauri SCD (Av Alemania 6985, Valparaíso)

    Horario

    Sábado, 19:30

    Entrada

    Desde $10 mil en portaldisc.com

    La misteriosa mirada del streaming

    La misteriosa mirada del flamenco, la película del chileno Diego Céspedes, tuvo el 2025 una elogiosa gira europea, con reconocimiento en Cannes y nominación en los Goya, y luego un gran paso por las salas locales. Ahora, esta historia contada desde el desierto, la precariedad y la diversidad, difícil de clasificar pero hábil para evitar las moralejas y los estereotipos, llega al streaming a través de MUBI.

    Dirección

    MUBI (mubi.com/es/cl)

    Entrada

    $6.990 al mes

    Un día de jazz en el Teatro Corpartes

    Sabor y saber provienen de la misma palabra —el latín sapere— y por eso es que las cosas resultan más sabrosas cuando uno sabe de ellas. El jazz, género acusado de hermético, abre acá sus pórticos gracias al colectivo Jazzstgo, que antes de mostrar su trabajo en un gran concierto multiformato —con trío, cuarteto y quinteto— darán dos masterclass, una de improvisación y otra de saxofón, además de un conversatorio con distintos artistas.

    Dirección

    Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

    Horario

    Sábado, desde las 11:00

    Entrada

    Desde $15 mil en ticketplus.cl

    Obras de arte con un cóctel en la mano

    Lola, ubicado en Bilbao con Manuel Montt, es un bar que en apenas seis meses se posicionó como una barra que no solo ofrece coctelería de autor y una interesante cocina sino que además intenta generar una propuesta cultural. Ahí está su recién inaugurada Lola Galería, donde exhibirán obras de arte contemporáneo local. Su primera expo incluye collages de Antonella Pastén, fotos de Ramiro Miguel e ilustraciones de Paz Soffia.

    Dirección

    Lola Bar (Bilbao 1315, Providencia)

    Horario

    Sábado, de 13 a 02:00

    Entrada

    Gratuita (con consumo)

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