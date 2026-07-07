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    Con exponentes mundiales y la dirección de Jean Paul Olhaberry: así será el Festival Internacional de Magia Pata de Cabra

    La programación incluye a artistas de Estados Unidos, España, Argentina y Chile. El director del festival anticipa: “Pata de Cabra busca demostrar que la magia es mucho más que un truco. Es una disciplina artística capaz de emocionar, contar historias y generar experiencias inolvidables”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con exponentes mundiales y la dirección de Jean Paul Olhaberry: así será el Festival Internacional de Magia Pata de Cabra Cortesía

    Este mes se realizará el Festival Internacional de Magia Pata de Cabra en el Teatro Municipal de Las Condes, con cuatro galas oficiales que se desarrollarán desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de julio.

    La instancia es dirigida por el ilusionista y escapista chileno Jean Paul Olhaberry, ganador de los Merlin Awards 2022 y 2023. Y tiene su origen en una edición virtual que se realizó en 2020, en medio de la pandemia, en colaboración con el mencionado recinto.

    La nueva versión del evento marcará su debut presencial y contará con una serie de reconocidos exponentes mundiales.

    La programación incluye a Tina Lenert (Estados Unidos), reconocida por su fusión de magia, pantomima y teatro físico; Mike Caveney (Estados Unidos), ilusionista e historiador referente de la magia clásica; el chileno Arturo Fuenzalida, campeón latinoamericano de magia; el español Ricardo Rodríguez, reconocido por su estilo teatral y cercano; el argentino Sebastián Gatti “Semba”, campeón mundial de magia en invención; y el chileno Luis Albornoz, “El Mago del Desierto”, cuya propuesta recoge elementos de la identidad y cultura del norte del país.

    Además de las galas, el viernes 17 se realizarán dos conversatorios con los artistas participantes. En esas instancias, los asistentes podrán conocer de cerca sus trayectorias y procesos creativos.

    Olhaberry, director y anfitrión del festival, anticipa: “Pata de Cabra busca demostrar que la magia es mucho más que un truco. Es una disciplina artística capaz de emocionar, contar historias y generar experiencias inolvidables para públicos de todas las edades”.

    Con exponentes mundiales y la dirección de Jean Paul Olhaberry: así será el Festival Internacional de Magia Pata de Cabra Cortesía

    Cuándo es el Festival Internacional de Magia Pata de Cabra y dónde comprar las entradas

    Las cuatro galas oficiales se realizarán los días jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de julio a las 19:00. El domingo 19 de julio será a las 17:00.

    Las entradas ya están a la venta en la boletería del Teatro Municipal de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo 3300. También se pueden adquirir en su sitio web oficial, haciendo clic en este enlace.

    Hay descuentos disponibles con Tarjeta Vecino Las Condes (stock limitado).

    Revisa los valores a continuación:

    Platea VIP

    • Entrada General: $30.000
    • Precio Vecino: $12.000

    Platea Golden

    • Entrada General: $28.000
    • Precio Vecino: $11.200

    Platea General

    • Entrada General: $22.000
    • Precio Vecino: $8.000

    Platea Silla de Ruedas

    • Entrada General: $22.000
    • Precio Vecino: $8.000

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