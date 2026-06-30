Close To Me, el musical que reúne una historia de amor y grandes himnos anglo de los 90

Desde principios de agosto hasta inicios de septiembre, el Teatro Municipal de Las Condes recibirá un nuevo musical de Cultura Capital, destinado a los amantes de la música anglo noventera.

Bajo la dirección de Paula Barraza y Martín Erazo, Close To Me: el musical pop de los 90 relata la historia de amor entre una estrella pop internacional y el dueño de una disquería de rock .

“Francisca Walker encarna a una deslumbrante estrella de pop internacional que vive rodeada de fama, luces y fanáticos en todas sus giras. Sin embargo, detrás del éxito existe una mujer que cada día se siente más sola, mientras su exigente manager, interpretado por Carlos Donoso, intenta mantener bajo control una carrera en la cima”, se lee en la descripción oficial.

Close To Me, el musical que reúne una historia de amor y grandes himnos anglo de los 90 Natalia Espina Lopez

“En contraste, Matías Oviedo da vida al dueño de una pequeña disquería de rock, un hombre sencillo, amante de la música y que tiene una profunda conexión con su abuela, personaje interpretado por Norma-Norma Ortíz. Atrapado además en una difícil relación con su expareja, interpretada por Francisca Armstrong, su vida parece destinada a la rutina… hasta que una conexión inesperada entre ambos demostrará que el amor aparece cuando menos lo imaginan”.

La obra cuenta con una banda sonora compuesta por grandes éxitos anglo del pop de los 90, y fue escrita por los creadores de éxitos como Hit, un musical de los 80 y Es por Amor, el musical de Rock Latino.

Close To Me, el musical que reúne una historia de amor y grandes himnos anglo de los 90 Natalia Espina Lopez

Desde el Teatro la describen como “un espectáculo vibrante lleno de nostalgia, romance, emoción y humor, que hará cantar, reír y enamorar al público de principio a fin” .

“Una historia inolvidable que nos recuerda que el verdadero éxito no está en la fama ni en el reconocimiento, sino en encontrar a esa persona capaz de cambiar tu vida para siempre”.

Close To Me, el musical que reúne una historia de amor y grandes himnos anglo de los 90 Natalia Espina Lopez

Cuándo es el musical Close To Me y dónde comprar las entradas

El musical será presentado desde el 6 de agosto hasta el 6 de septiembre, en el Teatro Municipal de Las Condes. El horario de jueves, viernes y sábado es a las 19:30, mientras que el de domingo es a las 18:30.

Tiene una duración de 1 hora y 45 minutos, sin intermedio, y la edad recomendada es para mayores de 14 años.

Close To Me, el musical que reúne una historia de amor y grandes himnos anglo de los 90 Cortesía

Las entradas ya están a la venta en la boletería del Teatro Municipal de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo 3300. También en el sitio web oficial del recinto, haciendo clic en este enlace .

Hay descuentos disponibles con Tarjeta Vecino Las Condes (stock limitado).

Close To Me, el musical que reúne una historia de amor y grandes himnos anglo de los 90 Natalia Espina Lopez

A continuación encontrarás los valores de los boletos:

Platea VIP

Entrada General: $32.000

Precio Vecino: $12.800

Platea Golden

Entrada General: $28.000

Precio Vecino: $11.200

Platea General

Entrada General: $25.000

Precio Vecino: $10.000

Palco Primera Fila - Vista Parcial

Entrada General: $22.000

Precio Vecino: $8.800

Platea Silla de Ruedas

Entrada General: $22.000

Precio Vecino: $8.800

Palco Movilidad Reducida