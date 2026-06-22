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    Nada era un misterio: el nuevo montaje de La Mona Ilustre llegará al Teatro Municipal de Las Condes

    Relata la historia de un antiguo elenco teatral que se reencuentra en una mansión apartada. Sin embargo, una tormenta de nieve cambia por completo el escenario y todos quedan atrapados. Tras un inesperado asesinato, cada uno pasa a ser sospechoso.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Nada era un misterio: el nuevo montaje de La Mona Ilustre llegará al Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

    Entre finales de junio y principios de julio, el Teatro Municipal de Las Condes recibirá Nada era un misterio, el enigmático caso de la Continental Company.

    Se trata del nuevo montaje de La Mona Ilustre, el cual es dirigido por Paula Barraza Cepeda y se posiciona luego de siete años sin estrenos por parte de la compañía de teatro.

    Nada era un misterio combina intriga, humor y teatro visual. La obra está pensada tanto para sorprender a adultos como a niños, por lo que se presenta como un panorama ideal para disfrutar en familia estas vacaciones de invierno.

    La edad recomendada para los espectadores es desde los 10 años.

    Nada era un misterio: el nuevo montaje de La Mona Ilustre llegará al Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

    “La historia comienza cuando un antiguo elenco teatral se reencuentra en una mansión apartada. Pero una tormenta de nieve cambia por completo el escenario: todos quedan atrapados y, tras un inesperado asesinato, cada uno pasa a ser sospechoso. A partir de ahí, la obra despliega un thriller ágil y entretenido, lleno de secretos, giros inesperados y escenas que mantienen al público atento hasta el final”, se lee en la descripción oficial.

    Nada era un misterio: el nuevo montaje de La Mona Ilustre llegará al Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

    Cuándo se presentará la obra Nada era un misterio en el Teatro Municipal de Las Condes

    La obra se presentará desde el 25 de junio hasta el 5 de julio. Jueves, viernes y sábado a las 17:00, y domingo a las 18:00.

    Su duración aproximada es de 75 minutos y las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro Municipal de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo 3300, y en su sitio web, haciendo clic en este enlace.

    El valor de la platea general es de $12.000. Sin embargo, quienes tienen Tarjeta Vecino Las Condes pueden conseguir descuentos (con stock limitado).

    Nada era un misterio: el nuevo montaje de La Mona Ilustre llegará al Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

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