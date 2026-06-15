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    Alicia Wonderland Experience: el panorama familiar que combina circo, teatro, danza y actividades interactivas

    La propuesta también contará con un parque de diversiones y destacados artistas circenses de nivel internacional, quienes darán vida a personajes como Alicia, el Conejo Blanco, la Liebre y el Sombrerero.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Alicia Wonderland Experience: el panorama familiar que combina circo, teatro, danza y actividades interactivas Cortesía

    El Centro Cultural Estación Mapocho recibirá Alicia Wonderland Experience, panorama familiar que invita a sumergirse en el universo creado por Lewis Carroll en Alicia en el país de las maravillas.

    La propuesta combina circo, teatro, danza, actividades interactivas y un parque de diversiones. Fue creada por El Extraordinario Circo.

    Desde su estreno en 2023, el espectáculo ha sido visto por 550.000 personas a lo largo de Chile, de Santiago a Puerto Montt.

    La llegada de este montaje marca además un hito para Estación Mapocho, que recibe después de 30 años de ausencia un show de artes circenses de esta magnitud.

    El director ejecutivo de Centro Cultural Estación Mapocho, Jaime de Aguirre, enfatizó: “Traer Alicia Wonderland Experience, nos parece un excelente panorama para toda la familia, porque rescata la vieja escuela del circo de antaño, sumando la tecnología y mirada actual del modo de hacer espectáculos”.

    En una versión renovada para esta temporada, Alicia Wonderland Experience incorpora más números circenses, acrobacias aéreas y disciplinas de gran impacto: presentaciones sobre airtrack, cama elástica, aro aéreo y actos de altura, entre otras técnicas propias del circo neo-tradicional.

    Alicia Wonderland Experience: el panorama familiar que combina circo, teatro, danza y actividades interactivas Cortesía

    De acuerdo a los organizadores, esta corriente conserva la esencia del circo tradicional, la cercanía con el público, la transmisión generacional de los oficios y la espectacularidad de las disciplinas clásicas, incorporando técnicas renovadas, recursos narrativos, diseño escénico, tecnología y experiencias propias del entretenimiento contemporáneo.

    El resultado es un espectáculo para todo público, con humor familiar y personajes del universo de Carroll, como Alicia, el Conejo Blanco, el Sombrerero, la Liebre, el Lirón y la Reina Roja.

    El director de El Extraordinario Circo y presidente de la Fundación Circo Nacional, Germán Aguirre, declaró: “Hemos convocado artistas de primer nivel que narrarán a través de sus actos la clásica historia de Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas, llevada al circo con mucho imaginario”.

    Entre los destacados artistas circenses de nivel internacional que reúne la experiencia se encuentran: Taiki Shibuya (quien interpreta al Conejo Blanco), Jennifer López Maluenda (Alicia) y Brian Cornejo (Sombrerero). Ryu Aguirre es el director general del espectáculo y el encargado de dar vida al personaje de la Liebre.

    Alicia Wonderland también contará con juegos mecánicos, tales como una rueda panorámica, una nave espacial, un trencito, sillas voladoras y tazas giratorias, todos de Los Pintinni Park.

    A esto se le suman los juegos inflables MonsterKids, laberintos interactivos, concursos con premios, actos de magia, entre otras actividades, así como una serie de artistas itinerantes.

    En palabras de Germán Aguirre: “Crear Alicia Wonderland Experience es volver a tener circo y parque de diversiones juntos, como se hacía en los años ‘80 y ‘90 cuando celebrábamos las fiestas patrias”.

    “En esta oportunidad adelantamos el show para las vacaciones de invierno de nuestros niños y gracias al Centro Cultural Estación Mapocho podemos recrear y volver a la comuna de Santiago con esta bonita apuesta, más de 30 años que Santiago centro no tiene circo y juegos”.

    Alicia Wonderland Experience: el panorama familiar que combina circo, teatro, danza y actividades interactivas Cortesía

    Cuándo es Alicia Wonderland Experience y dónde comprar las entradas

    Alicia Wonderland Experience se realizará desde el 18 de junio y hasta el 5 de julio en el Centro Cultural Estación Mapocho, con funciones diarias a las 15:00 y 18:00.

    La apertura de puertas es a las 14:00, mientras que el cierre del parque es a las 20:00.

    Las entradas deben adquirirse a través del sistema Passline, haciendo clic en este enlace.

    A continuación encontrarás los valores de los tickets y su descripción oficial:

    • General - $15.000: Incluye ingreso al parque + entrada al show por orden de llegada en asientos laterales.
    • Movilidad Reducida - $20.000: Incluye ingreso al parque + entrada al show por orden de llegada en asientos preferenciales + meet & greet con Alicia y sus amigos.
    • Silver - $25.000: Incluye ingreso al parque + entrada al show por orden de llegada en asientos frontales + acceso a juegos inflables.
    • Gold - $35.000: Incluye ingreso al parque + entrada al show por orden de llegada en asientos Palco + acceso a juegos inflables + acceso a juegos mecánicos.

    Desde la producción también precisan lo siguiente:

    • Entradas requeridas desde los 2 años.
    • Asientos por orden de llegada en todas las localidades: Estándar, Premium, VIP y Movilidad Reducida.
    • Promociones y descuentos no acumulables con otras ofertas vigentes.
    • Actualmente se encuentra disponible una preventa exclusiva con 30% de descuento pagando con tarjetas Banco Falabella.

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    Más sobre:CulturaCircoAlicia Wonderland ExperienceParque de diversionesEl Extraordinario CircoAlicia en el país de las maravillasLewis CarrollLa Tercera

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